ΗΈνωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών της, στις οποίες η ομάδα υπό την προεδρία του Χριστόφορου Σεβαστίδη επικράτησε εκ νέου, διατηρώντας τη διοίκηση της Ένωσης.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαΐου 2026 και ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σύμφωνα με τη σειρά ψήφων που έλαβαν τα μέλη.

Τακτικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μποροδήμος Παντελής – Πρόεδρος Πρωτοδικών – 975 ψήφοι

2. Σεβαστίδης Χαράλαμπος – Εφέτης – 969 ψήφοι

3. Σεβαστίδης Χριστόφορος – Εφέτης – 961 ψήφοι

4. Ασπρογέρακας Ιωάννης – Εφέτης – 799 ψήφοι

5. Τσέφας Μιχαήλ – Εφέτης – 703 ψήφοι

6. Φαρσαλιώτης Χρήστος – Πρωτοδίκης – 644 ψήφοι

7. Καβούρα Μαρίνα – Πρωτοδίκης – 611 ψήφοι

8. Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) – Πρωτοδίκης – 528 ψήφοι

9. Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) – Πρόεδρος Εφετών – 505 ψήφοι

10. Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος – Εφέτης – 444 ψήφοι

11. Μπιχάκης Αργύρης – Πρωτοδίκης – 444 ψήφοι

12. Τεκνάκη Αναστασία (Νατάσα) – Πρωτοδίκης – 414 ψήφοι

13. Χαραλαμπίδης Μάριος-Μηνάς – Πρωτοδίκης – 405 ψήφοι

14. Φούκας Δημήτριος – Εφέτης – 399 ψήφοι

15. Στασινούλας Δημήτριος – Πρωτοδίκης – 389 ψήφοι

Αναπληρωματικά μέλη

16. Βώττης Γεώργιος – Εφέτης – 365 ψήφοι

17. Βελιάς Νικήτας – Πρωτοδίκης – 355 ψήφοι

18. Λαουτάρη Ζωή – Πρωτοδίκης – 348 ψήφοι

19. Σακελλαροπούλου Αφροδίτη – Πρωτοδίκης – 312 ψήφοι

20. Καρανάστασης Βασίλειος – Πρόεδρος Πρωτοδικών – 307 ψήφοι

21. Δημητριάδης Δημήτριος – Πρωτοδίκης – 293 ψήφοι

22. Καλδής Σπύρος – Πρωτοδίκης – 285 ψήφοι

23. Καλπακίδου Μαγδαληνή – Αντεισαγγελέας Εφετών – 274 ψήφοι

24. Γιαννοπούλου Χαρά – Πρωτοδίκης – 215 ψήφοι

25. Βόμβας Αντώνης – Πρωτοδίκης – 82 ψήφοι

Τελική συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Δ.Ε., εφόσον μεταξύ των εκλεγέντων δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας Εισαγγελικός Λειτουργός, τη θέση του τελευταίου εκλεγέντος καταλαμβάνει εκείνος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους υποψήφιους εισαγγελικούς λειτουργούς.

Καθώς δεν εξελέγη η μοναδική υποψήφια Εισαγγελική Λειτουργός ως τακτικό μέλος, τη θέση του 15ου εκλεγέντος κ. Στασινούλα Δημητρίου κατέλαβε η κ. Καλπακίδου Μαγδαληνή, Αντεισαγγελέας Εφετών.

Έτσι, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι τα εξής:

Α. Τακτικά μέλη

1. Μποροδήμος Παντελής – Πρόεδρος Πρωτοδικών

2. Σεβαστίδης Χαράλαμπος – Εφέτης

3. Σεβαστίδης Χριστόφορος – Εφέτης

4. Ασπρογέρακας Ιωάννης – Εφέτης

5. Τσέφας Μιχαήλ – Εφέτης

6. Φαρσαλιώτης Χρήστος – Πρωτοδίκης

7. Καβούρα Μαρίνα – Πρωτοδίκης

8. Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) – Πρωτοδίκης

9. Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) – Πρόεδρος Εφετών

10. Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος – Εφέτης

11. Μπιχάκης Αργύρης – Πρωτοδίκης

12. Τεκνάκη Αναστασία – Πρωτοδίκης

13. Χαραλαμπίδης Μάριος-Μηνάς – Πρωτοδίκης

14. Φούκας Δημήτριος – Εφέτης

15. Καλπακίδου Μαγδαληνή – Αντεισαγγελέας Εφετών

Β. Αναπληρωματικά μέλη

16. Στασινούλας Δημήτριος – Πρωτοδίκης

17. Βώττης Γεώργιος – Εφέτης

18. Βελιάς Νικήτας – Πρωτοδίκης

19. Λαουτάρη Ζωή – Πρωτοδίκης

20. Σακελλαροπούλου Αφροδίτη – Πρωτοδίκης

21. Καρανάστασης Βασίλειος – Πρόεδρος Πρωτοδικών

22. Δημητριάδης Δημήτριος – Πρωτοδίκης

23. Καλδής Σπύρος – Πρωτοδίκης

24. Γιαννοπούλου Χαρά – Πρωτοδίκης

25. Βόμβας Αντώνης – Πρωτοδίκης