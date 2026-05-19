Σήμα κινδύνου για το υπό διαμόρφωση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ) εκπέμπει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, προειδοποιώντας ότι οριζόντιοι περιορισμοί και γενικευμένες απαγορεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε «αναπτυξιακά αδιέξοδα» για τον ελληνικό τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΠΟΞ χαρακτήρισε το νέο χωροταξικό πλαίσιο κομβικό για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι ρυθμίσεις που εξετάζονται δημιουργούν έντονο προβληματισμό στον ξενοδοχειακό κλάδο.

«Το ΕΧΠΤ δεν πρέπει να γίνει εργαλείο απαγορεύσεων»

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των ξενοδόχων, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει σταθερούς κανόνες, ασφάλεια δικαίου και ένα πιο αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο πρέπει να λειτουργεί ως στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων και όχι ως «μηχανισμός επιβολής άκαμπτων και οριζόντιων ρυθμίσεων».

Σύμφωνα με την ΠΟΞ, οι ειδικές προβλέψεις θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντίθεση της Ομοσπονδίας απέναντι σε ενδεχόμενους οριζόντιους περιορισμούς στις τουριστικές κλίνες, με την ΠΟΞ να προειδοποιεί ότι τέτοιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά, επενδυτική αβεβαιότητα και αναπτυξιακή στασιμότητα.

Η «φέρουσα ικανότητα» και οι αιχμές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΞ αναφέρεται και στη συζήτηση γύρω από τη «φέρουσα ικανότητα» των προορισμών, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα στατικό μέγεθος αλλά για ένα δυναμικό εργαλείο που επηρεάζεται από τις υποδομές, την τεχνολογία και τις επενδύσεις κάθε περιοχής.

Μάλιστα, επικαλείται σχετική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, τονίζοντας ότι η λανθασμένη αξιοποίηση της φέρουσας ικανότητας ως εργαλείου επιβολής γενικευμένων περιορισμών μπορεί να υπονομεύσει την αναπτυξιακή προοπτική του ελληνικού τουρισμού.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία στρέφει τα βέλη της και προς τη ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, υποστηρίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους αλλοιώνει την ταυτότητα των προορισμών, επιβαρύνει τις τοπικές υποδομές και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις νόμιμα αδειοδοτημένες τουριστικές επιχειρήσεις.

«Θα καταθέσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις»

Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, η ΠΟΞ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς τα συναρμόδια υπουργεία, διεκδικώντας – όπως αναφέρει – ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φιλοξενίας.