Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε κατοίκους αρκετών περιοχών των νοτίων προαστίων της Αττικής, και η οποία είναι αισθητή στην ατμόσφαιρα από το πρωί της Τρίτης (19/5). Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχουν δοθεί επίσημες απαντήσεις για από πού ακριβώς προέρχεται αυτή η μυρωδιά που «έχει τυλίξει» τα νότια προάστια.

Σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Αττικής και ειδικότερα στη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα, εξακολουθεί να έχει αυτή την έντονη μυρωδιά αερίου. Σημειώνεται πως εξαιτίας αυτής εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων, ενώ συνιστάται οι κάτοικοι των περιοχών που είναι έντονη η οσμή, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη και Πειραιά.

Ο κόσμος είναι εξαιρετικά αναστατωμένος και όσο οι ώρες περνούν και δεν λαμβάνουν απαντήσεις, η αγωνία κορυφώνεται. Μέχρι στιγμής, η μόνη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει, είναι αυτή που έγινε στις 14.35 από την Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με την οποία, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η πηγή του προβλήματος.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμήυγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τον δήμαρχο Δραπετσώνας, Χρήστο Βρεττάκο, να τονίζει στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο είχε συμβεί και πριν από ένα μήνα. ‘Έχω μιλήσει με φυσικό αέριο και πυροσβεστική και δεν έχουν απάντηση. Η μυρωδιά είναι σε πολλές περιοχές και εκτείνεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο».

Πρόσθεσε ότι: «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να ψάξουν προς την θάλασσα. Υπάρχουν πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο».

Ανακοίνωση για το περιστατικό έβγαλε και ο δήμος Νέας Σμύρνης στην οποία αποσαφηνίζεται ότι η έντονη μυρωδιά στα Νότια Προάστια και σε άλλες περιοχές της Αττικής, δεν προέρχεται από διαρροή αερίου.

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Orange Press Agency για τη χαρακτηριστική δυσοσμία πως έγινε πιο έντονη κατά τις 12 και πως κατά διαστήματα υποχωρεί και επανέρχεται και πως «μύριζε έντονα». Μια γυναίκα που διαμένει στην πολυκατοικία του, είπε ότι «κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται», ενώ μια άλλη ένοικος εμφάνισε ζαλάδες. «Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί, δεν ξέρω» προσέθεσε, αναζητώντας απαντήσεις.