Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Περιμετρική, όπου η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου Ανδριάνα Φωτακοπούλου δέχθηκε επίθεση και ληστεία από τρεις Ρομά στην Πάτρα. Τα σημάδια στα πόδια και στα χέρια της μαρτυρούν την αγριότητα του περιστατικού, το οποίο η ίδια περιέγραψε στο MEGA, κάνοντας λόγο για έναν πραγματικό εφιάλτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δράστες την αιφνιδίασαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της σε γέφυρα της Περιμετρικής για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα. Οι τρεις άνδρες, όπως ανέφερε, έκλεψαν την τσάντα της και στη συνέχεια της επιτέθηκαν με μανία για να διαφύγουν.

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο να της ρίχνουν πέτρες όταν εκείνη έπεσε σε χαντάκι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που προσπάθησε να κάνει.

Το χρονικό της επίθεσης

Η 50χρονη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο και σταμάτησε στη γέφυρα για να φωτογραφίσει το ηλιοβασίλεμα. Όπως είπε, είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο, αφήνοντας μέσα την τσάντα της.

«Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει και αφήνω την τσάντα μου στο κάθισμα του συνοδηγού και παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω».

Η ίδια περιγράφει ότι οι δράστες ήταν δύο ανήλικοι και ένας μεγαλύτερος που φορούσε κουκούλα. «Έσπασε το τζάμι. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι, να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στον δρόμο, ήτανε κάτω από τον δρόμο τα γυφτάκια. Και πήρε την τσάντα».

Οι επιτιθέμενοι δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως περιγράφει, άρχισαν να της πετούν πέτρες, ενώ εκείνη προσπάθησε να τους πλησιάσει. «Ήταν τρία. Αυτό που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 – 16 χρόνων. Τα δύο μικρότερα, 10, 12 ήτανε πιο μικροκαμωμένα, μαυράκια, βρόμικα πολύ. Και αρχίζω να τα κυνηγώ. Νομίζω ότι τα φτάνω και ξαφνικά εγώ χάνομαι από το πλάνο γιατί έχω βρει το χαντάκι και έχω σωριαστεί».

Παρά τον τραυματισμό της, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου δεν εγκατέλειψε. Επέστρεψε στο αυτοκίνητο και κινήθηκε προς τον καταυλισμό, λίγα μέτρα από το σημείο της επίθεσης. «Κατέβηκα πλέον στην κάτω πλευρά της Περιμετρικής, μπροστά από τον καταυλισμό. Όταν εγώ έφτανα, ήθελα 10 μέτρα να φτάσω στον καταυλισμό, βγήκε το γυφτάκι με την τσάντα».

Σύντομα κατάλαβε ότι η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. «Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 γύφτους και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’».

Η 50χρονη, αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ, είδε τους τρεις δράστες να απομακρύνονται. «Όλη τη διαδρομή φώναζα ‘πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά’».

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου αποκάλυψε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο στόχαστρο Ρομά, καθώς είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις στο κατάστημά της στο κέντρο της Πάτρας.

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες κατοίκων, συμμορίες στην περιοχή εξακολουθούν να δρουν με παρόμοιο τρόπο, παρακολουθώντας τα υποψήφια θύματά τους πριν επιτεθούν.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Ανδριάνα Φωτακοπούλου αναρρώνει στο σπίτι της, προσπαθώντας να ξεπεράσει το σοκ της επίθεσης.