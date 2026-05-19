Συγκίνηση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (19/5) στο Μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, λόγω της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν 19 Μαΐου 1919. Η «μαύρη επέτειος» από την απόβαση Τούρκων υπό τον Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα, καθώς και τον οριστικό ξεριζωμό και τη γενοκτονία των Ποντίων. Συνολικά 353.000 Έλληνες σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον Πόντο.

Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές, και άνθρωποι όλων των ηλικιών άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το «παρών» έδωσαν – όπως δίνουν παραδοσιακά – και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανήμερα στις 19 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή φρουράς.

Παράλληλα, ενημερωτικά περίπτερα λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες πριν την κορύφωση της εκδήλωσης, ενώ όπως κάθε χρόνο θα γίνουν ομιλίες από επίσημους προσκεκλημένους (όπως εκπροσώπους Ενόπλων Δυνάμεων) και κατάθεση στεφάνων.