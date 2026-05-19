Ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε στη μοναδικότητα και τη σημασία του Final Four της EuroLeague, μιλώντας στη Real Madrid TV λίγες ημέρες πριν από τη συμμετοχή της Ρεάλ Μαδρίτης στη μεγάλη διοργάνωση.

Ο Κροάτης φόργουορντ τόνισε πως θεωρεί το Final Four ως το κορυφαίο μπασκετικό τουρνουά στον κόσμο, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού αλλά και την ένταση που συνοδεύει τις αναμετρήσεις που κρίνουν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Παράλληλα, ο Χεζόνια αναφέρθηκε στην πίεση που βιώνουν οι ομάδες σε αυτή τη φάση της σεζόν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αγώνες που απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση και πνευματική ετοιμότητα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

“Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό τουρνουά μπάσκετ στον κόσμο. Αποτελείται από δύο παιχνίδια και είναι η πιο απαιτητική στιγμή, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, προετοιμασμένη και έτοιμη να φτάσει σε υψηλό επίπεδο απέναντι στη Βαλένθια”.

Στη συνέχεια, ο Χεζόνια στάθηκε στην πίεση που υπάρχει σε τέτοιες διοργανώσεις:

“Πρέπει να πάμε για τη νίκη, αλλά να ξεχάσουμε την πίεση, γιατί η πίεση δεν βοηθά ποτέ. Πρέπει να παίξουμε με πάθος, απόλυτη συγκέντρωση και να διαχειριστούμε σωστά όλο το περιβάλλον γύρω από το τουρνουά”.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δήλωσε:

“Είναι τιμή να φοράω αυτή τη φανέλα για τόσο καιρό και ελπίζω για πολλά ακόμη χρόνια. Όλοι πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, ειδικά με τις απουσίες που έχουμε”.

Για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια, ο Κροάτης φόργουορντ υπογράμμισε:

“Η Βαλένθια παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο όλη τη χρονιά. Έχει ρόστερ που της επιτρέπει πολλές αλλαγές και πολύ υψηλό επιθετικό ρυθμό. Δεν αποτελεί για μένα έκπληξη η πορεία της, γιατί γνωρίζουμε τους παίκτες και τον προπονητή της”.

Κλείνοντας, σημείωσε:

“Μας έχουν ήδη κερδίσει στη Σούπερ Καπ, οπότε πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι”.