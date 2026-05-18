Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μέσω ανάρτησής του στα social media, συνοδεύοντάς τα με το χαρακτηριστικό «Here we go».

Όπως σημειώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ουσιαστικά δεδομένη, επιβεβαιώνοντας τα έντονα ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων σε Ισπανία και Πορτογαλία που έκαναν λόγο για επικείμενη επιστροφή του 62χρονου προπονητή.

Ο Μουρίνιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάγκο της Μπενφίκα, φέρεται να έχει συμφωνήσει στα βασικά σημεία του deal για τη δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη, όπου είχε εργαστεί από το 2010 έως το 2013.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αναμένεται να μεταβεί στη Μαδρίτη μετά τον αγώνα της Ρεάλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την τελική επισημοποίηση της επιστροφής του.