Τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επόμενη διακυβέρνηση παρουσίασε σε ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρόεδρο του Κινήματος να θέτει στην αιχμή το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Όπως τόνισε, στόχος είναι να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds και να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα σε δανειολήπτες και πιστωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, το ιδιωτικό χρέος έχει μετατραπεί σε «νάρκη» για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, όπως σημειώνει, απέτυχαν να δώσουν ουσιαστική λύση, είτε λόγω δισταγμού απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα είτε επιλέγοντας να διευκολύνουν την εκποίηση περιουσιών μέσω πλειστηριασμών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη «μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών», υπηρετώντας συνειδητά – όπως υποστηρίζει – τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Αναφέρεται επίσης στη νομοθετική πορεία που ξεκίνησε με τον ν.4354/2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κορυφώθηκε, κατά τον ίδιο, με τον ν.4738/2020 και το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που «παρέδωσαν τα πάντα στα funds».

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προτάσεις ρύθμισης

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι η χώρα λειτουργεί πλέον ως «ξέφραγο αμπέλι» για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ οι πλειστηριασμοί αυξάνονται δραματικά. Προειδοποιεί πως χωρίς βιώσιμη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως υπενθυμίζει, έχει καταθέσει σειρά τροπολογιών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδεχθεί. Παράλληλα, αποφάσεις δικαστηρίων έχουν κρίνει καταχρηστικές πρακτικές των servicers, επιβάλλοντας πρόστιμα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζεται σε «επικοινωνιακή διαχείριση» και αποσπασματικές παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η Ελλάδα «πρωτοπορεί αρνητικά» σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, φέρνοντας ως παράδειγμα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, όπου – όπως τονίζει – χιλιάδες οικογένειες μένουν χωρίς ουσιαστική προστασία. Προσθέτει ότι οι δανειολήπτες εκβιάζονται, καλούμενοι να πληρώσουν υπέρογκες προκαταβολές ή να αποδεχθούν δυσμενείς όρους, ενώ πολλοί χάνουν τις περιουσίες τους λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του κόμματός του, οι οποίες, όπως είπε, θα αποτελέσουν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας «προοδευτικής κυβέρνησης»:

1. Επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη, καθώς και συνεισφορά του Δημοσίου όπου απαιτείται.

2. Κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε fund, με αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή.

3. Περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή, αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund.

4. Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με δυνατότητα προσφυγής του δανειολήπτη σε ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών.

5. Προσδιορισμός της εμπορικής αξίας της περιουσίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή.

6. Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλιση του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης στον πιστωτή.

7. Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers, με πρόστιμα, αστικές κυρώσεις και περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση.

8. Κίνητρα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες, ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα συνέπειας και δικαιοσύνης στο σύστημα.

Κάλεσμα για δράση

«Το ιδιωτικό χρέος δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι κοινωνική πληγή», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και να προχωρήσει σε πραγματικές παρεμβάσεις προστασίας των δανειοληπτών.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους καταναλωτικούς φορείς να τοποθετηθούν επί ενός ζητήματος που αφορά την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το ιδιωτικό χρέος, οι πλειστηριασμοί και η ανασφάλεια χιλιάδων οικογενειών αποτελούν σήμερα από τα πιο φλέγοντα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.