Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά. Η οικογένειά της δημιούργησε νέες φωτογραφίες του άτυχου κοριτσιού, στις οποίες παρουσιάζεται σαν άγγελος στον ουρανό.

Κεφαλονιά: «Θα πάμε να τη βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας»

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε στον Ant1 εκφράζει μεταξύ άλλων, τον πόνο του για τον χαμό της κόρης του, αλλά και το παράπονό του γιατί κάποιοι λοιδορούν και κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί του.

«Οι σαράντα μέρες ήτανε σαν μια κόλαση κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς. Η μισή Κεφαλονιά ήτανε. Έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για μένα από τη μέρα που άκουσα ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό, τι ένιωσα την πρώτη μέρα θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε… Και εγώ και η κυριά Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε. Δεν ξέρετε. Παρακαλάμε κι εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο μας…Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να τη βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ».

«Είχε πάρει λέει τον κακό το δρόμο. Από δω και πέρα αυτά θα σταματήσουνε. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του, την ποινή του θανάτου ζητάω γι’ αυτή. Αν φταίτε εσείς την ποινή του θανάτου. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, η ποινή του θανάτου» είπε ο πατέρας της 19χρονης.

«Θα μου πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια, ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι είκοσι χρονών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω; Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε», κατέληξε.