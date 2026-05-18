Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τις αρχές της εβδομάδας, με έντονη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, γεγονός που θα ενισχύσει τα φαινόμενα και θα δημιουργήσει ένα άστατο μοτίβο στην ατμόσφαιρα.

Από την Τρίτη, η αστάθεια θα ενταθεί, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά και σταδιακά σε χαμηλότερες περιοχές, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Αν και τα φαινόμενα θα είναι σύντομα, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στο Αιγαίο, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση, με έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν μικροπλημμύρες, ενώ η ένταση των φαινομένων –ιδίως των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών– θα είναι σημαντική.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το Σάββατο, με συνεχείς εναλλαγές φαινομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, ενισχύοντας το αίσθημα ζέστης. Παρόμοια καιρικά μοτίβα δεν είναι ασυνήθιστα για τον Ιούνιο, αν και μετά τα μέσα του μήνα η αστάθεια συνήθως υποχωρεί.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 18 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 2-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίως στη Θεσσαλία είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 2-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 19 Μαΐου

Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 6-7 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, φτάνοντας τους 26 βαθμούς στα ανατολικά και τους 24-25 στις υπόλοιπες περιοχές.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 20 Μαΐου

Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στα νότια έως 7. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στο βόρειο Ιόνιο έως 7. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22 Μαΐου

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν ως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.