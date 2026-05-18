Η σταρ του Χόλιγουντ Αν Ρόμπινσον, η αξέχαστη κοκκινομάλλα ηθοποιός που είχε απειληθεί από τους Αρειανούς στην εμβληματική κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1953, «Ο Πόλεμος των Κόσμων», απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

Η εγγονή της, Τόρι Μπράβο, αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter ότι η σταρ του κινηματογράφου πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αλλά ο θάνατός της δεν είχε γίνει δημόσια γνωστός μέχρι τώρα.

Γεννημένη στο Χόλιγουντ, η Ρόμπινσον είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο ως κασκαντέρ και ήταν μια άπειρη συμβασιούχος ηθοποιός της Paramount Pictures όταν πέρασε από οντισιόν στον παραγωγό και ειδικό στα ειδικά εφέ Τζορτζ Παλ και στη συνέχεια επιλέχθηκε για τον ρόλο της καθηγήτριας βιβλιοθηκονομίας Σίλβια Βαν Μπιούρεν στην ταινία «Ο Πόλεμος των Κόσμων».

Στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του H.G. Wells (1898), η Σίλβια και ο καθηγητής του Pacific Tech, Κλέιτον Φόρεστερ (Τζιν Μπάρι), προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τους Αρειανούς που έχουν προσγειωθεί σε μια μικρή πόλη έξω από το Λος Άντζελες, αλλά και σε διάφορα σημεία του πλανήτη, εξαπολύοντας μια φανταστική ακτίνα θερμότητας που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

«Τα έθνη του κόσμου κινητοποιούν τη στρατιωτική τους δύναμη για να υπερασπιστούν τη Γη απέναντι στο άγνωστο όπλο της υπερφυλής από τον Κόκκινο Πλανήτη!» αναφωνεί ο αφηγητής στο τρέιλερ της ταινίας. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σταματήσει τις μηχανές θανάτου των Αρειανών;».

Σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές της κλασικής ταινίας War of the Worlds, ένας Αρειανός ακουμπά με τα μακριά, λεπτά του δάχτυλα τον ώμο της ανυποψίαστης Σίλβια. Ο Κλέιτον επεμβαίνει την τελευταία στιγμή και σκοτώνει το πλάσμα με ένα τσεκούρι.

«Πάντα σκεφτόμουν, “Αυτός ο τύπος μπορεί να ήταν καλός! Ίσως χάσαμε μια ευκαιρία για ειρήνη επειδή ο Τζιν Μπάρι ενθουσιάστηκε υπερβολικά και πέταξε το τσεκούρι”», είχε δηλώσει χαριτολογώντας η Ρόμπινσον στον Τομ Γουίβερ, σε συνέντευξή της για το βιβλίο του 1994 Attack of the Monster Movie Makers.

Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτός ο Αρειανός πλησίαζε από πίσω μου για να με χτυπήσει στον ώμο — δεν ήταν επιθετικός, δεν ήταν κακός. Φυσικά, οι Αρειανοί είχαν κάνει κομμάτια τον θείο μου, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά ίσως αυτός ο τύπος να ήταν ο καλός που ήθελε να διαπραγματευτεί».

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ προσκάλεσε τη Ρόμπινσον και τον Μπάρι να επαναλάβουν τη σκηνή αυτή στη δική του εκδοχή του War of the Worlds το 2005, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

«Ο Στίβεν ήταν απλώς τόσο αξιαγάπητος», είχε πει η Ρόμπινσον στον Νικ Τόμας το 2016. «Ήρθε πίσω μου, έσκυψε, ακούμπησε τρία δάχτυλα στον αριστερό μου ώμο και φώναξε “Κάποιος να με φωτογραφίσει!”. Προφανώς, το War of the Worlds ήταν μία από τις αγαπημένες του ταινίες όταν μεγάλωνε».

Πηγή: express.co.uk, Hollywood Reporter