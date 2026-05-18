Δημοφιλή
- 1
Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
- 2
Ρόδος: Στον εισαγγελέα ο οδηγός μετά το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρές
- 3
ΑΑΔΕ: Φακελώνει και σκανάρει 4,8 εκατ. οφειλέτες - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα PARE
- 4
Νέα μελέτη συνδέει ορισμένα επαγγέλματα των μητέρων με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο παιδί
- 5
Ανατροπή για τις Πυραμίδες της Γκίζας: Μελέτη τις συνδέει με «βαρυτικό σήμα» και κοσμική επικοινωνία
- 6
Ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη: Στην τελική ευθεία για τα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού
- 7
Συντάξεις χηρείας: Αυτές είναι οι αλλαγές που σχεδιάζονταια ποσά, τα αναδρομικά και οι ενισχύσεις
- 8
Ρόδος: Μάνα και κόρη οι δύο νεκρές στο φρικτό τροχαίο
- 9
ΤΑ ΝΕΑ ακρίβεια ανατιμήσεις
- 10
Πέθανε η σταρ του Χόλιγουντ Αν Ρόμπινσον
Ολλανδία – Ελλάδα 33-38: Η Εθνική υπέταξε τους «Οράνιε» και πέρασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο χάντμπολ
Η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ ανδρών έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ, επικρατώντας με 38-33 της Εθνικής Ολλανδίας και «σφραγίζοντας» πανηγυρικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Μετά το 29-27 της Χαλκίδας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειαζόταν νίκη, ισοπαλία ή ακόμη και ήττα με ένα γκολ διαφορά για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη διοργάνωση […]
Στίβος: Στην όγδοη θέση η Τζένγκο στο μίτινγκ του Τόκιο
Η αγωνιστική σεζόν της Ελίνας Τζένγκο άνοιξε την Κυριακή (17/5) στο μίτινγκ του Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,37 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της την εφετινή σεζόν. Πάντως, η Τζένγκο […]
MotoGP: Στο νοσοκομείο ο Άλεξ Μάρκεθ, μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον Ακόστα (vid)
Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Grand Prix της Βαρκελώνης στο MotoGP, όταν οι δύο πρωτοπόροι του αγώνα, Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα, συγκρούστηκαν βίαια στον 12ο γύρο. Ο Ακόστα αντιμετώπισε ξαφνικά μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μειώσει απότομα ταχύτητα μέσα στην πίστα. Ο Μάρκεθ, που ακολουθούσε σε πολύ κοντινή απόσταση, δεν κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα και […]
Χωρίς ρυθμό γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό από το Στρασβούργο με 0-2 η Μαρία Σάκκαρη
Προβληματική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη στο WTA 500 του Στρασβούργου, με την Ελληνίδα τενίστρια να γνωρίζει την ήττα με 6-3, 6-1 από την Πέιτον Στερνς και να μένει εκτός συνέχειας από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Η 24χρονη Αμερικανίδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ένταση και σταθερότητα στο παιχνίδι της απέναντι […]
Χρήστου για την απουσία του από το Πανελλήνιο: «Πονάει να μένεις εκτός για κάτι που δεν ελέγχεις»
Μεγάλη απουσία ήταν εκείνη του Απόστολου Χρήστου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός διοργάνωσης για λόγους υγείας. Ο Ολυμπιονίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση του Acropolis Swim Open το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο Χρήστου παρέμεινε για […]