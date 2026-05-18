Το «Fenway Park» στη Βοστώνη δεν φιλοξενεί μόνο αγώνες μπέιζμπολ και χιλιάδες φιλάθλους. Στην οροφή του ιστορικού γηπέδου λειτουργεί το «Fenway Farms», ένα αστικό αγρόκτημα που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ξεχωριστές πρωτοβουλίες στον αθλητισμό.

Το πρότζεκτ δημιουργήθηκε το 2015 από τους Μπόστον Ρεντ Σοξ, μετατρέποντας περίπου 470 τετραγωνικά μέτρα της ταράτσας σε χώρο καλλιέργειας λαχανικών και βοτάνων.

Εκεί φυτεύονται καθημερινά ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια, μελιτζάνες και δεκάδες ακόμη προϊόντα, με την ετήσια παραγωγή να αγγίζει σχεδόν τους τρεις τόνους.

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως στα εστιατόρια και τις κουζίνες του γηπέδου, προσφέροντας φρέσκα υλικά στους φιλάθλους, ενώ μέρος της παραγωγής διατίθεται και σε κοινωνικές δομές της πόλης.

Η εικόνα παραμένει εντυπωσιακή, την ώρα που στον αγωνιστικό χώρο διεξάγονται αγώνες μπροστά σε χιλιάδες θεατές, λίγα μέτρα πιο πάνω αγρότες και κηπουροί φροντίζουν τον λαχανόκηπο, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό αθλητισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.