Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του να παραιτηθεί, μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι, ο Στάρμερ δεν προτίθεται να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Οι απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις εκλογές της 7ης Μαΐου προκάλεσαν αναταράξεις στις τάξεις των βουλευτών, με σχεδόν το ένα τέταρτο να ζητά την αποχώρηση του Στάρμερ. Ήδη δύο πολιτικοί αντίπαλοί του έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι θα διεκδικήσουν την ηγεσία, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των επενδυτών και οδήγησε σε αύξηση του κόστους δανεισμού της κυβέρνησης.

«Δεν θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση», ανέφερε ο Ντέιβιντ Λάμι σε συνέντευξή του στο Sky News, διευκρινίζοντας ότι είχε συνομιλήσει δύο φορές την Κυριακή με τον πρωθυπουργό.

Ο Γουές Στρίτινγκ, μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου που παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του υπουργού Υγείας, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στάρμερ. Παράλληλα, ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έδρα, ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στη διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να δώσει μάχη απέναντι σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Για να εκκινήσει επίσημα η διαδικασία, απαιτείται ένα μέλος του κοινοβουλίου που επιθυμεί να τον αντικαταστήσει να συγκεντρώσει την υποστήριξη 81 βουλευτών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% των εκλεγμένων μελών του Εργατικού Κόμματος.