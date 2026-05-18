Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα που κατέκτησε με μια φιέστα που κράτησε ώρες. Αλλά αυτός που θα έχει να θυμάται αυτή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός.

Οχι γιατί κατέκτησε τελικά τη δεύτερη θέση – πράγμα που ιστορικά δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία – αλλά για τον τρόπο που τα κατάφερε.

Απαιτήσεις

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ στην έδρα της, μολονότι μάλιστα προηγήθηκε με 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρέθηκε δεύτερος γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά αυτοκτόνησε στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η ομάδα του Λουτσέσκου προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο και τελικά έφερε μια ισοπαλία με 2-2 με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό, που έπαιξε όμως το παιχνίδι σαν να ήταν αυτός που διεκδικούσε κάτι σπουδαίο.

Ανάμεσα στα άλλα οι διάφορες απαιτήσεις της διοίκησης του ΠΑΟΚ για μια επιτυχία ώστε να γιορταστούν τα 100 χρόνια της ομάδας με κάτι που ο κόσμος θα θυμάται, έφεραν και μεγάλη γρουσουζιά!

Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα, ενώ έχει καλύτερη επίθεση από την ΑΕΚ που το κέρδισε, δεν κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδος χάνοντας στον τελικό από τον ΟΦΗ – πράγμα που αποτελεί ιστορική αποτυχία – και όταν έβαλε ως στόχο τη δεύτερη θέση ώστε να μπορεί μέσω αυτής να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Τσάμπιονς Λιγκ, κατάφερε να χάσει κι αυτόν τον στόχο.

Και μάλιστα μόνος του.

Απερίγραπτη

Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν άδειο την τελευταία φορά που καθώς λέγεται χρησιμοποιήθηκε σε παιχνίδι πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό.

Αυτό το γεγονός νομίζω ότι μέτρησε καταλυτικά. Αν υπήρχε κόσμος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι αποδοκιμασίες θα ήταν πιθανότατα οι χειρότερες που έχουν υπάρξει φέτος γιατί η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά απερίγραπτη!

Ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε αρκετούς αναπληρωματικούς προτιμώντας να παίξει το παιχνίδι με υγιείς παίκτες και όχι με τους καλύτερους.

Έτσι βρέθηκαν βασικοί ο Σάντσες στα δεξιά της άμυνας, ο Μύθου και ο Πέλκας στην επίθεση, ενώ στο δίδυμο των μέσων πίσω από τον Κωνσταντέλια δεν υπήρχε ο Μεϊτέ, αλλά ο Ζαφείρης και ο Οζντόεφ.

Απέναντι σε αυτόν τον πειραματικό ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-2 σχεδόν χωρίς να ιδρώσει με γκολ του Οζντόεφ έπειτα από χτύπημα κόρνερ και του Μύθου που τελείωσε ωραία μια οργανωμένη επίθεση.

Αλλά χωρίς αποδοκιμασίες από την εξέδρα ο Μπενίτεθ κατάφερε να διορθώσει τον Παναθηναϊκό περνώντας στο παιχνίδι τον Ρενάτο Σάντσες που δυνάμωσε τη μεσαία γραμμή και την άμυνα με τον Ερνάντεθ αντί του Πάλμερ-Μπράουν.

Ο ΠΑΟ κέρδισε μέτρα, μείωσε σε 1-2, και ο Ταμπόρδα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 82′. Ολα αυτά ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε τουλάχιστον τέσσερις ευκαιρίες για να βρει ένα τρίτο γκολ, και ένα που πέτυχε με τον Κωνσταντέλια σωστά το VAR είδε ότι ξεκίνησε με ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή.

Κάπως έτσι προέκυψε το τελικό 2-2 που έστειλε τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς αυτός να κερδίσει.

Λάθος

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε κι αυτό το παιχνίδι πολύ καλά, όπως άλλωστε έχουμε δει να κάνει σε όλα τα ματς των play off μετά το πρώτο που έχασε από την AEK.

O Ολυμπιακός είδε πάλι τον Ελ Κααμπί να αστοχεί σε δύο περιπτώσεις και τον Ροντινέι να σκοράρει. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα άλλο από το να προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 0-1 παίζοντας μάλιστα εντελώς άναρχα.

Δεν ήταν αρκετά παραγωγικός, ώστε να βρει τη φάση που θα του έδινε ένα δεύτερο γκολ και δεν ήταν και αμυντικά συμπαγής, ώστε να ακυρώσει την προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει.

Ο Κοϊτά εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Τζολάκη και ισοφάρισε, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού εξιλεώθηκε κρατώντας την ομάδα του ζωντανή στο 88′ όταν ο Πήλιος μεταμορφώθηκε σε Χακίμι κι έδωσε στον Ζοάο Μάριο τη δυνατότητα να σκοράρει: ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει μια τεράστια ενστικτώδη αντίδραση.

Αλλά όλα αυτά τελικά δεν έπαιξαν ρόλο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κερδίσει τον ΠΑΟ ο Ολυμπιακός θα ήταν δεύτερος έτσι κι αλλιώς.

Αστέρας

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν επί της ουσίας και τα play out: η τελευταία αγωνιστική που απομένει είναι εντελώς διαδικαστική.

Στην Τρίπολη θα αργήσουν να ξεχάσουν πώς ο Αστέρας κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Το Σάββατο η τοπική ομάδα χρειαζόταν απλώς να κερδίσει την Κηφισιά.

Δεν τα κατάφερε μένοντας στο 0-0. Την ίδια στιγμή είχε αναβληθεί λόγω καταιγίδας το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό.

Με γνωστό το αποτέλεσμα του ματς στην Τρίπολη στον Πανσερραϊκό αρκούσε χθες να κερδίσει στο γήπεδό του τον αδιάφορο Παναιτωλικό και για να έχει μια τελευταία ελπίδα να μείνει στην κατηγορία.

Ο Πανσερραϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και είχε δύο δοκάρια. Αλλά δεν κέρδισε και υποβιβάστηκε και μαθηματικά όπως άλλωστε και η ΑΕΛ, παρά την νίκη της το Σάββατο απέναντι στον Ατρόμητο.

Να δούμε ποια συμπεράσματα θα βγάλουν οι άνθρωποι του Αστέρα από τη φετινή σεζόν. Το καρδιοχτύπι με το που έφτασαν στην παραμονή πιστεύω πως θα τους κάνει προσεκτικότερους.

Άρης

Ολοκληρώθηκαν χθες και τα play off για τις θέσεις 5-8. Πέμπτος κατέληξε τελικά ο Αρης που κέρδισε και τον Λεβαδειακό με 3-0: οι δύο ομάδες είχαν φέτος στα μεταξύ τους ματς μόνο ισόπαλα αποτελέσματα.

Από την ώρα που ο Αρης σταμάτησε να έχει ελπίδες ότι θα βγει στην Ευρώπη (γιατί ο ΟΦΗ κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδος…) έγινε τρένο ασταμάτητο κάνοντας σερί νίκες και μάλιστα με ωραίο ποδόσφαιρο.

Το οποίο σημαίνει απλά ότι το συγκεκριμένο γκρουπ των ποδοσφαιριστών δεν ήταν κακό, αλλά απλά δεν αντέχει την πίεση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει στον Αρη να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους ενόψει της νέας σεζόν.

Αν πιστέψουν πως ως διά μαγείας τον τελευταίο μήνα λύθηκαν όλα τα προβλήματα δεν αποκλείεται του χρόνου ο Αρης να είναι χειρότερος.

Τέλος, πανηγυρικά ολοκληρώθηκε η σεζόν του ΟΦΗ που κέρδισε τον Βόλο με 3-1. Στα play off για τις θέσεις 5 έως 8 από τη στιγμή που χάθηκε το βαθμολογικό ενδιαφέρον τα γκολ έπεφταν βροχή: κάτι σημαίνει αυτό.

Ισως ότι αν δεν υπάρχει πίεση τα ματς είναι καλύτερα, πλην όμως ποιος θέλει να βλέπει τέτοια παιχνίδια; Η διοργάνωση δίνει την απάντηση: ο κόσμος, ειδικά στο Κλ. Βικελίδης, ήταν ελάχιστος. Χωρίς αντικείμενο δεν υπάρχει ενδιαφέρον…