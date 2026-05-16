Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης ήρθε μόλις στο 3’, όταν η Κηφισιά απείλησε με σέντρα του Λαρουσί από τα αριστερά. Ο Πατήρας δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα και ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε έγκαιρα προτού αυτή περάσει τη γραμμή.

Η απάντηση του Αστέρα Τρίπολης ήρθε στο 10ο λεπτό, με τον Μπαρτόλο να δοκιμάζει δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Τσιλιγγίρης πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση.

Στο 14’, οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο μετά από μαρκάρισμα του Έντερ. Η φάση εξετάστηκε για ενδεχόμενο πέναλτι, αλλά τελικά δόθηκε φάουλ οριακά εκτός περιοχής. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση, με την μπάλα να κοντράρει στον Πόμπο και να φεύγει κόρνερ.

Ο Αστέρας είχε την κατοχή και προσπαθούσε να επιβάλει τον ρυθμό του, δείχνοντας μεγαλύτερη επιθετικότητα στο παιχνίδι του.

Στο 30ό λεπτό, ο Άλχο προσπάθησε με κεφαλιά να βρει τον Μπαρτόλο στην περιοχή, αλλά ο Πέτκοφ κάλυψε σωστά και ο Τσιλιγγίρης βγήκε αποτελεσματικά.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 45+1’, η Κηφισιά προσπάθησε να απειλήσει ξανά, όταν ο Πατήρας πέρασε κάθετη πάσα στον Χριστόπουλο, όμως ο Παπαδόπουλος διάβασε σωστά τη φάση και απομάκρυνε έγκαιρα.

Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, ο Σιμόνι πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο, με τον Τσιλιγγίρη να μπλοκάρει σταθερά σε δεύτερο χρόνο.

Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη μεγάλη στιγμή σημειώθηκε στο 55’, όταν ο Πόμπο επιχείρησε δυνατό αριστερό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά οριακά άουτ δίπλα από το δοκάρι.

Ο ρυθμός παρέμεινε καλός, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ, ενώ ο Αστέρας εξακολουθούσε να εμφανίζεται πιο δραστήριος επιθετικά.

Στο 67’, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πιθανή παράβαση μέσα στην περιοχή. Μετά από προσπάθεια του Αλάγκμπε, ο Τσακαλίδης υπέδειξε άουτ, όμως οι παίκτες του Αστέρα ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πόθα πάνω στον Αλμύρα. Παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Αστέρας πλησίασε ξανά στο γκολ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Τριανταφυλλόπουλος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 77’, όταν ο Καλτσάς σούταρε μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Τριανταφυλλόπουλου, όμως η προσπάθειά του κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Στο 81’, ο Τερεζίου δοκίμασε δυνατό σουτ από πλάγια θέση, με τον Μποτία να βάζει την κόντρα, ενώ ο Τσιλιγγίρης επενέβη ξανά αποτελεσματικά, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Κηφισιάς.

Η τελευταία σημαντική στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 85’, όταν ο Δεληγιαννίδης επιχείρησε γυριστή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Δεληγιαννίδης, Άλχο, Αλμύρας, Έντερ, Μπαρτόλο, Όκο, Κετού

Κηφισιά: Τσιλιγγίρης, Σιμόνι, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Ποθάς, Λίγδας, Πόμπο, Πατήρας, Χριστόπουλος