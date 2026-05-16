Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό, θα κρίνει οριστικά για τον Άρη την 5η θέση και αν θα τερματίσει σε αυτήν φέτος.

Ένας στόχος που φαινόταν σχεδόν ακατόρθωτος πριν 2,5 μήνες σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, εξαιτίας της βαθμολογικής διαφοράς αλλά και την κατάστασης στην οποία παρέλαβε την ομάδα.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας τεχνικός με δηλώσεις του στη Nova εν όψει του φινάλε της σεζόν για τον Άρη και το παιχνίδι κόντρα στους Βοιωτούς.

«H ομάδα πλέον πατάει καλά στα πόδια της. Εχουν αφομοιώσει τη φιλοσοφία οι παίκτες, δημιουργούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες. Είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε άνετα γκολ. Ολα αυτά τα στοιχεία με κάνουν να είμαι ικανοποιημένος. Τα παιδιά δούλεψαν αρκετά για να βρεθούν σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, με αντίπαλο τον χρόνο, το κίνητρο, τον στόχο… Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινότητα που έχω κι εγώ και οι συνεργάτες μου με τα παιδιά είναι τέτοια, που μας οδήγησε σε αυτή την εικόνα, σε αυτά τα αποτελέσματα και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια και με κάνουν κι εμένα χαρούμενο, παρά το γεγονός ότι ο Αρης δεν έχει πετύχει κάποιον στόχο, όπως αρμόζει τη φετινή σεζόν. Και αυτό είναι στενάχωρο για όλους», ήταν η αρχική του τοποθέτηση

Για το ότι ο Άρης δεν μπορεί να πετύχει τον στόχο του: «Δεν είναι από το χέρι μας. Από την μέρα που είμαι στην ομάδα εγώ και οι συνεργάτες μου, κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Νομίζω βελτιωθήκαμε σε πολλούς τομείς αλλά το ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε κάποιον στόχο, ξέρετε, ότι αυτό είναι προκαθοριστεί πριν τον ερχομό τον δικό μας και οριστικοποιήθηκε μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Αρα, δεν ήταν κάτι το οποίο εξαρτιόταν από εμάς και δεν τα καταφέραμε».

Για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: «Αν πριν 2,5 μήνες, με την έλευσή μας, λέγαμε πως θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε την 5η θέση, άσχετα αν αυτή τώρα δεν οδηγεί πουθενά, φαινόταν ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες, κακά τα ψέματα… Ξεκινήσαμε από μια εντελώς διαφορετική βαθμολογική βάση. Αλλά δεν ήταν μόνο η διαφορετική βάση, που έμοιαζε δύσκολο ως επίτευγμα, αλλά και η εικόνα καθώς και η γενικότερη παρουσία που είχε ο Αρης μέχρι τότε. Αποτελεί για εμάς στόχο να κατακτήσουμε την 5η θέση. Εδώ που φτάσαμε, λέω στα παιδιά κάθε μέρα, ότι όταν θα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Και το καλύτερο δυνατό είναι οι νίκες, γιατί αυτό αρμόζει στη φανέλα, στην ιστορία και στον κόσμο του Αρη».

Για το ματς με τον Λεβαδειακό και στα σημεία που θα κριθεί: «Νομίζω στην αγωνιστικότητα που θα δείξουν οι δυο ομάδες. Αν δείξουμε αυτή την αγωνιστικότητα που έχουμε στα τελευταία παιχνίδια και στην αποτελεσματικότητα, έχω την εντύπωση πως ειδικά μέσα στο Χαριλάου δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα».