Αγωνία προκάλεσε το περιστατικό με τη Felicia, τη νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη Σουηδία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς λιποθύμησε μετά την πρόβα της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026. Η καλλιτέχνιδα είχε ήδη περάσει μια δύσκολη εβδομάδα, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα είχε χάσει προσωρινά τη φωνή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ώρες, η 24χρονη τραγουδίστρια κατέρρευσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρόβας και στο σημείο έσπευσαν γιατροί. Όπως ανέφερε η επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε γρήγορα.

επισημαίνοντας πως η Felicia αναρρώνει πλήρως.

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να συναντηθεί με εκπροσώπους του σουηδικού Τύπου μετά τη γενική πρόβα, η οποία αξιολογήθηκε από τις επιτροπές. Ωστόσο, στη συνέντευξη εμφανίστηκε μόνο η ομάδα της, ενημερώνοντας ότι η καλλιτέχνιδα είχε λιποθυμήσει και χρειαζόταν ξεκούραση.

«Η Felicia είχε ήδη αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία στο πράσινο δωμάτιο και ένιωθε λίγο ζάλη. Όταν κατεβήκαμε στα αποδυτήρια, λιποθύμησε. Τώρα καλέσαμε γιατρούς. Οφείλεται σε αφυδάτωση, υπερβολική ζέστη και στενά ρούχα. Αλλά όλα είναι καλά τώρα. Απλώς μια πτώση της αρτηριακής πίεσης», ανέφερε η επικεφαλής της αποστολής.

Η ίδια πρόσθεσε πως «τώρα λαμβάνει βοήθεια από τους γιατρούς εκεί και μετά θα την πάμε πίσω στο ξενοδοχείο. Αλλά αναρρώνει καλά», διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το πρόβλημα που είχε παρουσιάσει η Felicia με τη φωνή της νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Το πρόβλημα με τη φωνή της παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας, αλλά σήμερα ένιωθε πολύ καλά και ήταν πολύ αισιόδοξη πριν ανέβουμε στη σκηνή», ανέφερε η Φούρεμπεκ, τονίζοντας ότι πλέον η Felicia είναι εντελώς καλά.