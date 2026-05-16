Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει, με την Ελλάδα να ζει απόψε στους ρυθμούς του διαγωνισμού και τον Ακύλα να κερδίζει τις εντυπώσεις λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης.

Η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Ferto» έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, όχι μόνο στους φαν του διαγωνισμού αλλά και στην αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου καταστήματα, λαϊκές αγορές και ζαχαροπλαστεία στέλνουν το δικό τους μήνυμα στήριξης στον καλλιτέχνη.

Ξεχωρίζει μάλιστα ένα θεματικό μπισκότο που δημιούργησε ζαχαροπλαστείο της πόλης, εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό πορτοκαλί στιλ του Ακύλα και το γνωστό σκουφάκι με τα αυτάκια του, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του. Την ίδια ώρα, πάγκοι σε λαϊκές αγορές έχουν γεμίσει με ευχές για «καλή επιτυχία», ενώ ακόμη και αποδείξεις καταστημάτων τυπώνουν μηνύματα στήριξης προς την ελληνική αποστολή.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι «Jalla» θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Απόψε, φίλοι και οικογένειες αναμένεται να συγκεντρωθούν μπροστά στις οθόνες για μια βραδιά γεμάτη μουσική, αγωνία και… Eurovision διάθεση.