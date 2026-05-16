Ο Απόστολος Σίσκος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ακρόπολις swim open, καταρρίπτοντας το ένα πανελλήνιο ρεκόρ μετά το άλλο. Την πρώτη ημέρα των αγώνων, στα 200μ ύπτιο πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με χρόνο 1:54.12 και διέλυσε το προηγούμενο δικό του ρεκόρ νέων (Κ23) και ανδρών, που ήταν 1:54.66 από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, αυτός ο χρόνος είναι ο τρίτος καλύτερος όλων των εποχών στην Ευρώπη και τον τοποθέτησε πίσω από θρύλους του αγωνίσματος, όπως τον Ούμπερτ Κος και τον Εβγένι Ρίλοφ.

Ακολούθησε το χρυσό στα 100μ πεταλούδα, με νέο εντυπωσιακό ρεκόρ (52.68), πλησιάζοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, που είναι το 52.41 που ανήκει από το 2008 στο Σωτήρη Πάστρα.

Ο 21χρόνος κολυμβητής έκανε το 3X3 με τον πιο εμφατικό τρόπο, αφού τερμάτισε πρώτος στα 200μ πεταλούδα με χρόνο 1:56.13, γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε ο Στέφανος Δημητριάδης από το 2018.

Ο Απόστολος Σίσκος μιλάει στο tanea.gr για το ότι δεν πίστευε όταν είδε τον χρόνο στα 200μ ύπτιο και για την προσωπική βελτίωση στα αγωνίσματα της πεταλούδας, που αποτυπώνεται και στα χρονόμετρα.

Πώς ένιωσες μέσα στην κούρσα στα 200μ ύπτιο;

«Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος για την επίδοση μου, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν περίμενα τέτοιο χρόνο αλλά ένιωθα καλά, ήμουν σε καλή κατάσταση για να κάνω μια καλή κούρσα και αυτό αποτυπώθηκε και στο χρονόμετρο».

Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις, όταν γύρισες και είδες τον χρόνο;

«Όταν είδα τον χρόνο… «πάγωσα», μου πήρε κάποια δευτερόλεπτα για να το συνειδητοποιήσω. Πραγματικά δεν το περίμενα, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα, που θα το θυμάμαι για καιρό».

Το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό το γεγονός ότι έχεις τον πρώτο φετινό χρόνο στον κόσμο αυτή τη στιγμή;

«Ο πρώτος χρόνος στον κόσμο είναι ένα πολύ καλό σημάδι της δουλειάς που κάνουμε με τον προπονητή μου τον Στέφανο Ζαφειριάδη αλλά σίγουρα δεν μας αρκεί μόνο αυτό στοχεύουμε και πιο ψηλά. Η χρονιά είναι μεγάλη και στόχος είναι η καθημερινή βελτίωση».

Ακολούθησαν τα 100μ πεταλούδα, που συνδυάστηκε με χρυσό μετάλλιο και νέο εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ. Ήταν μια απόδειξη ότι βρίσκεσαι σε τρομερή κατάσταση και ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης;

«Τα 100μ πεταλούδα ήταν μια καινούργια προσθήκη στο πρόγραμμα και ήρθε με ένα πολύ καλό ατομικό ρεκόρ το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όλα αυτά γίνονται για να βελτιώσω τα 200μ πεταλούδα που είναι το πιο σημαντικό από τις αποστάσεις της πεταλούδας και που δίνω περισσότερη βάση σε αυτό το στυλ».

Ήρθε η τρίτη μέρα και εκεί που λέμε δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε κατέρριψες ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα. Τι έχεις να πεις;

«Το ρεκόρ στα 200 πεταλούδα ήταν πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό, γιατί έγινε την τελευταία μέρα των αγώνων που υπήρχε αρκετή κούραση οπότε θεωρώ έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Ήταν κάτι που κυνηγούσα αρκετό καιρό, οπότε επιβεβαίωσε και την καλή κατάσταση, που βρισκόμουν».

Στο μεγάλο ραντεβού της κολύμβησης για το 2026, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με ποιους βασικούς στόχους θα πας;

«Βασικός στόχος για το Πανευρωπαϊκό είναι να πάω με καθαρό μυαλό, με ψυχραιμία, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και όλα θα πάνε καλά. Άμα όλα αυτά γίνουν όπως πρέπει, τότε πιστεύω τα επιθυμητά αποτελέσματα θα έρθουν».

Το όνειρο ζωής που έχεις ως αθλητής ποιο είναι;

«Όνειρο ζωής σίγουρα είναι ένα Oλυμπιακό μετάλλιο. O κάθε αθλητής ονειρεύεται ένα τέτοιο στόχο, οπότε δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα έρθει».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος