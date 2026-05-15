Διεθνείς αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο Μασκ δεν λειτουργεί πλέον ως ένας «συνηθισμένος» CEO.

Οι Financial Times και το Bloomberg έχουν περιγράψει την παρουσία του σε διεθνείς επαφές ως μορφή «εταιρικής διπλωματίας», ενώ οι New York Times σημείωσαν ότι η προσωπική του ισχύς λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής πίεσης που συμπληρώνει —και σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνίζεται— την κρατική εξουσία.

Η επιρροή του εκτείνεται από την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έως το Νέο Δελχί, με συνομιλητές αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις αποκαλύψεις για την από κοινού με τον Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνική του επαφή με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι σχετικά με ζητήματα τεχνολογίας, παραγωγής και διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο Μασκ δεν εμφανίστηκε ως απλός επιχειρηματικός παράγοντας, αλλά ως αυτόνομος πόλος ισχύος με άμεσο λόγο σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα.