Η σύγκριση δεν αφορά φυσικά την παραδοσιακή διπλωματία του Ψυχρού Πολέμου, αλλά τη λογική της Realpolitik. Ο Κίσινγκερ οικοδόμησε την επιρροή του μέσω της κρατικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Μασκ, αντίθετα, ασκεί επιρροή μέσω της κατοχής στρατηγικών τεχνολογικών υποδομών που σήμερα θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια, την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα.
Το Starlink της SpaceX, για παράδειγμα, μετατράπηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας σε αναγκαία υποδομή στρατιωτικών επικοινωνιών. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, ένας ιδιώτης βρέθηκε να διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάζει επιχειρησιακές συνθήκες σε ενεργό πολεμικό μέτωπο.
Η απόφαση για το πού θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει ένα δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών απέκτησε γεωπολιτικό βάρος αντίστοιχο κρατικών αποφάσεων.
Διεθνείς αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο Μασκ δεν λειτουργεί πλέον ως ένας «συνηθισμένος» CEO.
Οι Financial Times και το Bloomberg έχουν περιγράψει την παρουσία του σε διεθνείς επαφές ως μορφή «εταιρικής διπλωματίας», ενώ οι New York Times σημείωσαν ότι η προσωπική του ισχύς λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής πίεσης που συμπληρώνει —και σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνίζεται— την κρατική εξουσία.
Η επιρροή του εκτείνεται από την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έως το Νέο Δελχί, με συνομιλητές αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.
Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις αποκαλύψεις για την από κοινού με τον Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνική του επαφή με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι σχετικά με ζητήματα τεχνολογίας, παραγωγής και διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων.
Ο Μασκ δεν εμφανίστηκε ως απλός επιχειρηματικός παράγοντας, αλλά ως αυτόνομος πόλος ισχύος με άμεσο λόγο σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα.
Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί τον Μασκ από τους παραδοσιακούς μεγιστάνες του παρελθόντος.
Δεν περιορίζεται στην άσκηση οικονομικής πίεσης μέσω επενδύσεων ή αγορών.
Ελέγχει τεχνολογίες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για κράτη: δορυφορικά δίκτυα, διαστημικά προγράμματα, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας και υποδομές ηλεκτροκίνησης.
Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία γίνεται εργαλείο εθνικής ισχύος, ο άνθρωπος που κατέχει αυτές τις υποδομές αποκτά επιρροή αντίστοιχη κρατικών μηχανισμών.
Η επιρροή του δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της ασφάλειας.
Η παρουσία του στην Κίνα και οι επαφές του με την κινεζική ηγεσία αντιμετωπίστηκαν από διεθνή μέσα ως κρίσιμο στοιχείο των αμερικανοκινεζικών ισορροπιών στον τεχνολογικό ανταγωνισμό.
Η Tesla αποτελεί βασικό παίκτη στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που δίνει στον Μασκ έναν μοναδικό ρόλο: συνομιλεί ταυτόχρονα με την αμερικανική πολιτική ελίτ και το κινεζικό καθεστώς, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά στρατόπεδα.
Ακόμη και οι δημόσιες παρεμβάσεις του στο X αντιμετωπίζονται πλέον ως πολιτικά γεγονότα με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Οι τοποθετήσεις του για την Ουκρανία, την Ευρώπη, τη μετανάστευση ή την ελευθερία του λόγου προκαλούν αντιδράσεις κυβερνήσεων, αγορών και διεθνών οργανισμών, ακριβώς επειδή προέρχονται από έναν άνθρωπο που διαθέτει όχι μόνο ακροατήριο, αλλά και υλική ισχύ.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ιδιαίτερη στάση του απέναντι στην ελληνική κληρονομιά.
Η πρόσφατη αντίδρασή του για την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν μια απλή πολιτιστική παρέμβαση, αλλά ακόμη μία ένδειξη ότι ο Μασκ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως παράγοντα διαμόρφωσης όχι μόνο τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων, αλλά και θεματοφύλακα της «κοσμολογικής σταθεράς».
Στη νέα εποχή, η διεθνής επιρροή δεν ασκείται μόνο από κυβερνήσεις και διπλωμάτες.
Ασκείται όλο και περισσότερο από εκείνους που ελέγχουν την τεχνολογία, την πληροφορία και τις κρίσιμες υποδομές.
Και ο Έλον Μασκ φαίνεται να ενσαρκώνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αυτή τη μετάβαση: έναν νέο τύπο υπερεθνικού ισχυρού άνδρα, που κινείται πάνω από τα σύνορα και λειτουργεί ως ιδιωτικός αρχιτέκτονας της παγκόσμιας ισορροπίας.