Έντονη ενόχληση προκάλεσε στον Σεργκέι Λαβρόφ η συνεχής χρήση κινητού τηλεφώνου από δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS.

Την ώρα που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απαντούσε σε ερωτήσεις, το κινητό του δημοσιογράφου χτυπούσε επανειλημμένα. Αυτό προκάλεσε εμφανή εκνευρισμό στον Λαβρόφ, ο οποίος σταμάτησε την ομιλία του.

Έξαλλος ο Λαβρόφ

Κάποια στιγμή, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την ενόχλησή του και αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; Δεν αστειεύομαι». Παράλληλα, ζήτησε από τα μέλη της προσωπικής του ασφάλειας να απομακρύνουν τον δημοσιογράφο από την αίθουσα. «Πάρτε τον από εδώ» είπε.

Το αμήχανο αστείο

Το περιστατικό προκάλεσε αμηχανία στους παρευρισκόμενους, με τον Λαβρόφ να επιχειρεί λίγο αργότερα να ρίξει τους τόνους και να ελαφρύνει το κλίμα με μια χιουμοριστική ατάκα.

Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, σχολίασε: «Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, ξέρεις!», προκαλώντας χαμόγελα στην αίθουσα.