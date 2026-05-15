Η εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στην συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.

Στο μεταξύ, στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων παίρνουν μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή των προσπαθειών. Μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του σπηλαίου, στο οποίο φέρονται να έχασαν την ζωή τους οι πέντε Ιταλοί. Πρόκειται για το ίδιο σπήλαιο από το οποίο χθες, Πέμπτη, έγινε δυνατό να ανασυρθεί το πτώμα της Ιταλίδας καθηγήτριας Οικολογίας του πανεπιστημίου της Γένοβας Μόνικα Μοντεφαλκόνε.

Five tourists tragically die in 160ft cave diving accident including mum and daughter https://t.co/dhVhXvlw2b pic.twitter.com/8PYvVLU1eS — LADbible (@ladbible) May 15, 2026

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.

Επιχείρηση εντοπισμού

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι σκάφη διάσωσης της Ακτοφυλακής των Μαλδίβων έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος, με τη συνδρομή έμπειρου Ιταλού δύτη που βοηθά στις έρευνες. Οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Οι δυνάμεις της Εθνικής Άμυνας των Μαλδίβων ανέφεραν ότι η σορός ενός εκ των πέντε βρέθηκε μέσα σε σπηλιά, ενώ εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονται στο ίδιο σύστημα σπηλαίων, το οποίο εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων και μήκος 260 μέτρων.

🚨 Italy is reeling from the tragedy of five Italians 🇮🇹, including a mother and daughter, in the MALDIVES, who never resurfaced after an exploratory dive A devastating loss that raises a pressing question: are all necessary safety measures being taken in this kind of activity? pic.twitter.com/Y348WP5lKt — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 15, 2026

Ειδικοί εξετάζουν διάφορα πιθανά αίτια, όπως πρόβλημα στο μίγμα οξυγόνου των φιαλών, απότομες ανοδικές ροές ή αποπροσανατολισμό μέσα στο σπήλαιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα. Τα τοπικά μέσα υπενθυμίζουν ότι οι ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες επιτρέπονται έως βάθος 30 μέτρων.

Τα θύματα

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η Μοντεφαλκόνε ήταν γνωστή για το επιστημονικό της έργο γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα, ενώ η κόρη της σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική και επρόκειτο να κλείσει τα 23 της χρόνια την 1η Ιουνίου.

Tragedy in the Maldives 😢 Five Italians, including researchers, have died in a diving accident at Vaavu Atoll. The group was exploring caves at a depth of 50m when they went missing. Despite rough weather and a yellow alert in the area pic.twitter.com/pEKBGa6eDA — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) May 15, 2026

Η ομάδα επέβαινε στο πολυτελές καταδυτικό σκάφος Duke of York, το οποίο διαχειρίζεται ξένη εταιρεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συγκεκριμένη κατάδυση δεν αποτελούσε μέρος του επίσημου ερευνητικού προγράμματος που είχε φέρει τη Μοντεφαλκόνε και την Οντενίνο στις Μαλδίβες, αλλά συνδεόταν με επιστημονική-τουριστική δραστηριότητα.

Συλλυπητήρια και θλίψη

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας εξέφρασε βαθιά οδύνη για την απώλεια των Μοντεφαλκόνε, Σομμακάλ, Οντενίνο και Γκουαλτιέρι, μεταφέροντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η υπουργός Πανεπιστημίων της Ιταλίας, Άννα Μαρία Μπερνίνι, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, τονίζοντας ότι η τραγωδία αυτή «συγκλόνισε ολόκληρη την ιταλική ακαδημαϊκή κοινότητα».