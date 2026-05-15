Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κρύβει μια άκρως ενδιαφέρουσα και απόλυτα κλειστή απόδραση. Ενώ οι περισσότεροι νεοδημοκράτες θα βρίσκονται στο συνέδριο του κόμματος, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το μεσημέρι του Σαββάτου για τη Μεσσηνία και το Costa Navarino.

Ο λόγος είναι για μια VIP συνάντηση κορυφής που διοργανώνει ο Θοδωρής Κυριακού του Αntenna σε συνεργασία με το αμερικανικό Atlantic Council. Και αν νομίζετε ότι πρόκειται για μια απλή σύναξη, ρίξτε μια ματιά στη λίστα των προσκεκλημένων που ετοιμάζουν βαλίτσες για την Πελοπόννησο: η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ισχυροί παίκτες και ηγέτες από τις χώρες του Κόλπου, μαζί με τον πρώην αμερικανό αξιωματούχο, Αμος Χόχσταϊν, σύμβουλο του Τζο Μπάιντεν.

Ενα γεωπολιτικό και επενδυτικό σταυροδρόμι. Από την ελληνική πλευρά, ο οικοδεσπότης έχει φροντίσει να πλαισιώσει τον Μητσοτάκη με τον Κυριάκο Πιερρακάκη (με το καπέλο του προέδρου του Eurogroup), τον έλληνα επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η στόχευση του European Gulf Forum είναι ξεκάθαρη: η Αθήνα φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως στρατηγική γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και τον Κόλπο. Διότι τα χρυσά ντιλ δεν παίζονται μόνο στους διαδρόμους των Βρυξελλών, αλλά και στα θέρετρα της Μεσσηνίας.

«Η Κύπρος δεν κείται μακράν»…

Με ένα αμήχανο (παρ’ ολίγον…) χειροκρότημα αντέδρασαν κάποιοι ελάχιστοι βουλευτές στο άκουσμα της αιχμηρής σε επίπεδο συμβολισμών, αν μη τι άλλο, αναφοράς του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με αφορμή, λοιπόν, την πρόσφατη αποστολή δυο φρεγατών και F-16 στην Κύπρο για επιτήρηση και αποτροπή στο πλαίσιο της αυξημένης προστασίας της νήσου μετά τα χτυπήματα με drones στο Ακρωτήρι, ο Χριστοδουλίδης είπε «να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την άμεση ουσιαστική και έμπρακτη ανταπόκριση. Πέραν της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας που προκάλεσε η ελληνική βοήθεια, η άμεση ανταπόκρισή σας υπηρέτησε στον ύψιστο βαθμό και τους ισχυρούς συμβολισμούς που δεν χρειάζονται επεξήγηση.

Ηταν αν θέλετε η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τη συλλογική μνήμη, ειδικότερα της δικής μου γενιάς, με τη φράση “η Κύπρος κείται μακράν”». Για τους νεότερους να πω ότι η επίμαχη φράση αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αναφορικά με τη μη στρατιωτική επέμβαση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δεύτερης τουρκικής εισβολής, κάτι, ωστόσο, που αποτέλεσε επί χρόνια αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Κατά τα λοιπά, η υποδοχή που επιφυλάχθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη και την κυβέρνηση στον επίσημο προσκεκλημένο ήταν μεγάλη. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στη Βουλή ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κι η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πόλεμος με κάθε όπλο

Στα άκρα έφτασε η κόντρα Αδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ο οποίος έθετε ηθικό ζήτημα για την ενοικίαση ακινήτου από την οικογένεια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης, επικαλούμενος δημοσίευμα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι το Δημόσιο ενοικίασε και ανακαίνισε με κρατικά χρήματα ακίνητο της οικογένειάς του, καταβάλλοντας έκτοτε 1,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για χρήματα του Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, διερωτώμενος αν αυτές οι πρακτικές είναι ηθικές. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Γεωργιάδη «επαγγελματία λασπολόγο» και «συκοφάντη» που εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας. Ξεκαθάρισε ότι το επίμαχο ακίνητο μισθώθηκε το 2004 και το 2010 στο Κτηματολόγιο, μέσω απόλυτα διαγωνισμών με πολλές προσφορές, ενώ οι ανακαινίσεις, τονίζει η παράταξη, έγιναν με έξοδα του μισθωτή για τις λειτουργικές του ανάγκες, χωρίς ο Ανδρουλάκης να λάβει κρατικό χρήμα, ενώ οι συμβάσεις ανανεώθηκαν κανονικά και επί ΝΔ. «Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια» απάντησαν το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, που προανήγγειλε ότι «θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους».

Εκλεισε ένας κύκλος

Να και μια είδηση που ταρακούνησε τα μιντιακά και πολιτικά πηγαδάκια: έπειτα από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον όμιλο Antenna, ο Στρατής Λιαρέλλης αποχωρεί από τη θέση του συμβούλου διοίκησης. Η διαδρομή του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ομίλου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, και συνοδεύθηκε από εύσημα από κάθε χώρο, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξή του στο περιβάλλον των ελληνικών μίντια. Η αποχώρησή του έγινε σε φιλικό κλίμα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «ήρθε στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος», συμπληρώνοντας πως «οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα».