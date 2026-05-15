Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη «Sunel Arena» για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Stoiximan GBL. H «Ένωση» έδειξε σημάδια αντίδρασης, μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στη Ρίτας, που ήρθε με σοκαριστικό τρόπο και έκανε το 1-0. Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη (17/5 για το δεύτερο παιχνίδι.

O Φρανκ Μπάρτλεϊ ένας εκ των ηγετών της φετινής προσπάθειας της ΑΕΚ μίλησε στο tanea.gr για το χαρακτήρα, που έδειξε η ομάδα του κόντρα τσον Άρη, τις δύσκολες μέρες μετά τον τελικό και το απαιτητικό παιχνίδι που περιμένει στη Θεσσαλονίκη.

Πώς αντικατοπτρίζεις την εικόνα του παιχνιδιού;

«Ήταν ένα καλό και σκληρό παιχνίδι. Πιστεύω δείξαμε χαρακτήρα, βγάλαμε αντίδραση. Κάναμε αυτό που έπρεπε και κερδίσαμε απλώς το πρώτο αγώνα της σειράς».

Πιστεύεις ότι η καλή άμυνα πάνω στα γκαρντ του Άρη, καθόρισε την έκβαση του αποτελέσματος;

«Ο Νουά, μας έκανε μεγάλη «ζημιά» έπαιξε πολύ καλά. Τα γκαρντ τους είναι πολύ καλοί παίκτες. Γρήγοροι, επικίνδυνοι και είχαμε στόχο να τους οδηγήσουμε εκτός ρακέτας. Βγάλαμε κάποιες άμυνες, αλλά τους επιτρέψαμε να βρουν πόντους μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Ο Νουά έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και τους κρατούσε κοντά στο σκορ και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε καλύτερα στον επόμενο αγώνα».

Από την δική σου πλευρά, πόσο δύσκολο ήταν να ξεπεράσετε το σοκ του τελικού;

«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ακόμα το σκέφτομαι, πιστεύω ότι θα μου μείνει στο μυαλό για πολύ καιρό ακόμη. Η σημερινή εμφάνιση είναι που μας κάνει καλή ομάδα και έδειξε ότι σηκωθήκαμε ξανά. Έγινε ότι έγινε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έχω τη συγκέντρωση στον Άρη και προχώραμε».

Σαν ομάδα, το να αφήσετε πίσω σας την ήττα και να στρέψεται πλήρως την προσοχή σας στο παιχνίδι με τον Άρη, πόσο σκληρή διαδικασία ήταν;

«Ήταν επίπονη διαδικασία. Ξέραμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αντίπαλο και έπρεπε να κάνουμε μία επανεκκίνηση. Θέλουμε να κερδίσουμε τη σειρά, οπότε εστιάζουμε σε αυτό τώρα».

Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, θα πάτε να τελειώσετε τη δουλειά;

«Αυτό είνα το πλάνο. Θα πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι. Την τελευταία φορά στην έδρα τους, δεν καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Περιμένουμε να έχουν πολύ κόσμο στις εξέδρες και ένα σκληρό παιχνίδι, αλλά θα προετοιμαστούμε κατάλληλα».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος