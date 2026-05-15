Η Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, μέσω βαθύτερης συνεργασίας, ισχυρότερων διασυνδέσεων και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών, επισημαίνεται στο κοινό Ανακοινωθέν Τύπου, μετά τη Συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Τονίζεται ακόμη ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτότητα των τιμών και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν αποκλειστικά εθνικές προτεραιότητες, αλλά κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές ευθύνες.

Αναλυτικά στην κοινή δήλωση αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα, οι Υπουργοί και εκπρόσωποι αρμόδιοι για θέματα Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας συναντήθηκαν στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και συνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτότητα των τιμών και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά εθνικές προτεραιότητες, αλλά κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές ευθύνες. Υπογράμμισαν ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, μέσω βαθύτερης συνεργασίας, ισχυρότερων διασυνδέσεων και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, στη διαφοροποίηση των οδεύσεων και πηγών προμήθειας και στην επιτάχυνση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης. Ταυτόχρονα, τόνισαν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα ως προς τη διασφάλιση ότι όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης θα επωφελούνται ισότιμα από μια πραγματικά ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και ανταγωνιστική Ενεργειακή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών ως καταλύτη για την προώθηση της διασυνδεσιμότητας των υποδομών, της ενοποίησης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, της ευελιξίας των συστημάτων και της ασφάλειας εφοδιασμού. Χαιρέτισαν τον στενότερο συντονισμό μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και ενθάρρυναν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες για την άρση των εναπομεινάντων εμποδίων στη διασυνοριακή ενοποίηση και τη διευκόλυνση επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, αναγνωρίζοντας τη σημασία συντονισμένων δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε διαταραχές εφοδιασμού και διακυμάνσεις τιμών. Υπογράμμισαν ότι η ενισχυμένη περιφερειακή διασυνδεσιμότητα συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και στη σταθερότητα των τιμών, στην ανταγωνιστικότητα και στην επιτυχή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες επαναβεβαίωσαν την κοινή τους φιλοδοξία να εργαστούν προς ένα περισσότερο διασυνδεδεμένο, ανθεκτικό και στραμμένο στο μέλλον περιφερειακό ενεργειακό πλαίσιο, σε ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Συμφώνησαν ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας, συνεργασίας και στρατηγικής συνδεσιμότητας για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο.»