Διπλό ηχηρό μήνυμα απέναντι στους σχεδιασμούς της Αγκυρας να μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε νόμο του τουρκικού κράτους που θα δεσμεύει και τις επόμενες γενιές και κυβερνήσεις, έστειλαν χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο συζήτησης για την ενεργειακή μετάβαση.

«Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, σχεδόν την ώρα που ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας Ζεκί Ακτούρκ δήλωνε και επίσημα πως ετοιμάζεται νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», κάτι που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο σε διαρροές μέσω των τουρκικών ΜΜΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Ο νόμος περί Ναυτικής Δικαιοδοσίας είναι ένας νόμος – πλαίσιο που θα καθορίσει τις αρμοδιότητες στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στο εσωτερικό μας νομικό πλαίσιο. Το υπουργείο μας συμμετείχε στο προαναφερθέν νομοθετικό έργο σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς».

Η ελληνική αντίδραση συνεχίστηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. «Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία», τόνισε με έμφαση, αναγνωρίζοντας ότι οι τουρκικές κινήσεις δεν συμβάλλουν στα «ήρεμα νερά».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η παρουσίαση και ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου θα γίνει μέσα στον Ιούνιο ή το αργότερο αρχές Ιουλίου, καθώς δεν είναι λίγες οι πηγές στην Τουρκία που αναφέρουν πως η Αγκυρα θέλει να προλάβει την επόμενη κίνηση της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αγκυρα καταγράφουν ότι οι αναφορές περί των 12 ναυτικών μιλίων έχουν αυξηθεί από ελληνικής πλευράς, ενώ και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ φαίνεται να είναι σε κίνηση διαδικασίες, καθώς βρέθηκε στην Αθήνα η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ και στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Ενεργειακή Μετάβαση αναφέρθηκε σε δέσμευση του Ισραήλ για την προώθηση μεγάλης κλίμακας περιφερειακών έργων υποδομής – κυρίως του Διασυνδετικού Αγωγού (GSI).

Επιπλέον, την τουρκική ενόχληση έχει προκαλέσει και το πράσινο φως που άναψε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ έχει ανακοινωθεί και η ολοκλήρωση του προεδρικού διατάγματος για το θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες, το οποίο τις προσεχείς εβδομάδες θα προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την τελική επεξεργασία και νομοτεχνική έγκριση.

Γεγονός είναι πως η Τουρκία βλέποντας τη γεωπολιτική ενδυνάμωση της Αθήνας μέσα από τους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες προσπαθεί να αυξήσει τα αντίμετρά της προωθώντας τις δικές της θέσεις. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως η Αγκυρα εξασκεί τις ένοπλες δυνάμεις της κάνοντας παράλληλα επίδειξη ισχύος με ασκήσεις όπως η EFES που συνεχίζεται ακόμα από τις 20 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου.

Από το ακριτικό Αγαθονήσι ωστόσο ο Νίκος Δένδιας δεν έστειλε μήνυμα μόνο στην Αγκυρα, αλλά και στο Κίεβο, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στην ουκρανική πλευρά, ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αφήσει να περάσει έτσι απλά το θέμα του drone στη Λευκάδα, που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ σοβαρό από την ελληνική πλευρά, και ως εκ τούτου θα περιμένει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Απείλησαν ψαράδες κοντά στα Ιμια

Μέσα στο σκηνικό νέων τριβών στα ελληνοτουρκικά, συναγερμό προκάλεσε και επεισόδιο προχθές το μεσημέρι, στην περιοχή των Ιμίων, όταν τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε ψαράδες από την Κάλυμνο. Η τουρκική ακτοφυλακή, σύμφωνα και με βιντεοσκοπημένο υλικό, επιχείρησε αρχικά να απομακρύνει το ελληνικό αλιευτικό, που απάντησε ότι βρισκόταν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ όταν η ένταση κλιμακώθηκε, το πλήρωμα της ακταιωρού στόχευσε εναντίον του με το πυροβόλο όπλο. Οι καλύμνιοι αλιείς παρέμειναν τελικά στην περιοχή και το επεισόδιο δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις.