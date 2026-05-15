Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Μετά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστικών λειτουργών σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, κάποιοι εξ αυτών φέρονται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις κάποια άλλη στιγμή. Να σημειωθεί, ότι τρεις εκ των οκτώ κατηγορουμένων φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και αντίσταση.

Σε βάρος των κατηγορουμένων η εισαγγελέας, κατά περίπτωση είχε ασκήσει ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων:

*συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα),

*διακεκριμενες περιπτωσεις κλοπής από κοινού κατά επαγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα),

*ληστεία από κοινου και κατά συρροή (κακούργημα),

*διακεκριμενη περιπτωση παρανομης κατοχης πυροβολων οπλων (κακούργημα),

*διακεκριμένη περιπτωση παρανομης οπλοφορίας (πολεμικα τουφεκια, χειρομβομβιδες κλπ) (κακούργημα),

*παρανομη οπλοφορια,

*παρανομη κατοχη οπλων,

*προμηθεια κατοχη ναρκωτικων προς ιδιαν χρηση,

*βια κατα υπαλληλων,

*παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.