Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Χανιά, και από την Κρήτη έως τη Λευκάδα, δεκάδες ψυχολόγοι βρίσκονται καθημερινά, πίσω από τις τηλεφωνικές γραμμές των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς πριν από τις Πανελλήνιες. Ακούν την αγωνία των εφήβων που φοβούνται πως δεν θα τα καταφέρουν, που λυγίζουν υπό το βάρος της πίεσης, αλλά και τους γονείς που προσπαθούν να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους, χωρίς να τα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.

Σήμερα χτύπησε το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας για τις Πανελλαδικές. Οι ημέρες που ακολουθούν θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές για τους υποψηφίους, καθώς, πέρα από την επανάληψη και το διάβασμα, καλούνται να διαχειριστούν το άγχος, να οργανώσουν την καθημερινότητά τους και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τη δοκιμασία των εξετάσεων.

«Παραμένουμε στη γραμμή για όσο χρειάζεται»

«Πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει “έκρηξη” στις γραμμές μας, οι οποίες είναι ανοιχτές από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι για οποιονδήποτε χρειάζεται την βοήθεια και την στήριξή μας» αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο κ. Πέτρος Σταγιόπουλος, προϊστάμενος στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης.

Όταν ένας μαθητής παίρνει τηλέφωνο σε ένα Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπως επισημαίνει η κα Φίλια Πετροπούλου, ψυχολόγος στο ΚΕΔΑΣΥ Χανίων. «Συνήθως τα παιδιά λένε πως “δεν θα πετύχω”, “δεν θα τα καταφέρω”, “έχω πάρα πολύ άγχος”, και υπάρχουν γονείς που μας καλούν γιατί δεν ξέρουν πώς να τα βοηθήσουν. Κάποιοι, ζητούν τις συμβουλές μας για τον τρόπο που μπορούν να τα προετοιμάσουν καλύτερα, αλλά κυρίως πώς να χειριστούν αυτή την περίοδο, γιατί υπάρχουν μαθητές που εμφανίζουν και πιο έντονα συμπτώματα, έως και σωματικά».

Όπως εξηγεί η κα Πετροπούλου, η ψυχολογία και οι σκέψεις των μαθητών που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, είναι κυρίως αρνητικές. «Εμείς θα παραμείνουμε στην γραμμή για όσο χρειάζεται, είτε πρόκειται για κάποιο παιδί ή για κάποιον γονέα. Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε αρχικά είναι να ηρεμήσουμε την κατάσταση, και να εστιάσουμε σε θετικές και αισιόδοξες σκέψεις. Κυρίως συμβουλεύουμε τους γονείς πως χρειάζεται καλή προετοιμασία και οργάνωση, σωστή άσκηση, και κυρίως, να επικρατεί ένα χαλαρό περιβάλλον στο σπίτι».

«Δεν είναι το τέλος του κόσμου οι Πανελλήνιες»

«Στο επίκεντρο των συζητήσεων στις κλήσεις είναι συνήθως το άγχος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων. Κάθε μέρα που περνά, επιτείνεται περισσότερο, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε» επισημαίνει ο κ. Σταγιόπουλος και τονίζει πως «οι γονείς πρέπει να αντιληφθούν πως είμαστε δίπλα τους, και πως όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά πρόκειται για μία μάχη που κάποιος κερδίζει, και κάποιος χάνει».

Σε περίπτωση που καλέσει ένας μαθητής πανικόβλητος, ο οποίος έχει χάσει εκείνη την στιγμή τον έλεγχο λόγω άγχους, σύμφωνα με τον κ. Σταγιόπουλο, ο ψυχολόγος αρχικά επιχειρεί να καταλάβει εάν πρόκειται για κάποιο σοβαρό περιστατικό. «Σε τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, παραπέμπουμε τον μαθητή ή τον γονέα σε αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες και κέντρα ψυχικής υγείας. Από την πλευρά μας, παρέχουμε άμεση ενημέρωση ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν. Το άγχος δεν είναι κάτι απλό, μπορεί να δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, ψυχοσωματικά και σφήξιμο στο στομάχι. Στόχος είναι να χαλαρώσουμε αυτόν που μας καλεί, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλει να μας πει».

«Φυσικά δεν θα βοηθήσουμε έναν μαθητή εάν απλώς του πούμε “μην αγχώνεσαι”. Δεν είναι τόσο εύκολο» αναφέρει με την σειρά της η κα Γεωργία Βλάχου, προϊστάμενη στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας. «Όσο δεν αλλάζουμε ορισμένα πράγματα και παραμένει αυτή η πίεση, η περίοδος των Πανελληνίων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για παράδειγμα, εάν ένας γονιός διαθέτει αρκετά χρήματα για να περάσει το παιδί του στις Πανελλαδικές, ακόμη και εάν το κάνει με καλή πρόθεση, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να λειτουργήσει τελικά αρνητικά. Ένας μαθητής θα πιεστεί με την λογική ότι “πρέπει να ανταποκριθώ και να πετύχω, γιατί οι γονείς μου κάνουν θυσίες”. Υπάρχουν γονείς που δεν καταλαβάινουν ότι διαχειρίζονται λάθος την κατάσταση και για αυτό μας καλούν».

Ερωτηθείσα εάν έχει παρατηρήσει αλλαγές στην συμπεριφορά των μαθητών που καλούνται να δώσουν Πανελλήνιες, ανά τα χρόνια, η κα Βλάχου επισημαίνει πως «θεωρώ πως είναι μεγαλύτερη η ανασφάλεια των παιδιών. Σκέφτονται τι θα κάνουν μετά, πώς θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα έρθουν, και αγχώνονται εάν θα βρουν δουλειά. Ακόμη και η χαρά των μαθητών που εν τέλει τα καταφέρνουν στις Πανελλαδικές, δεν είναι ίδια. Είναι εμφανές πως τους απασχολούν πολλά πράγματα, και πιστεύω πως είναι μεγαλύτερη και η ανασφάλεια των γονέων. Σίγουρα όμως, πρέπει και οι δύο πλευρές να αντιληφθούν, πως η ζωή δεν σταματά εκεί».