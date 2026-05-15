Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, έχει φτάσει «στην περιοχή» της Αραβικής Θάλασσας και βρίσκεται σε ετοιμότητα για την έναρξη μιας «ουδέτερης» αποστολής με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Γαλλίδα υφυπουργός Άμυνας, Αλίς Ριφό.

«Διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, προχώρησε προς την Αραβική Θάλασσα και βρίσκεται στην περιοχή, αλλά δεν είναι στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Ριφό σε συνέντευξή της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM. Σύμφωνα με την ίδια, η αποστολή παραμένει σε φάση προετοιμασίας.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι «εξ αρχής, η θέση της Γαλλίας ήταν να προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στα Στενά, αλλά με τρόπο που δεν είναι καθόλου επιθετικός, αλλά εντελώς αμυντικός και σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο».

Η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου πέρασε τη Διώρυγα του Σουέζ στις 6 Μαΐου και πραγματοποίησε στάση αρκετών ημερών στο Τζιμπουτί, όπου η Γαλλία διατηρεί ναυτική βάση. Η παρουσία του Charles de Gaulle στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με τη Ριφό, «μας δίνει τα μέσα να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να επηρεάσουμε την περιφερειακή και παγκόσμια διπλωματία».

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν την κοινή τους πρωτοβουλία για τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για την εγγύηση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην περιοχή.