Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Παρασκευή (15/5) και ο 44χρονος φερόμενος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα την άγουσα για τις φυλακές είχε πάρει ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια. Οι δύο τους φέρονται να κατηγόρησαν το θύμα για κλοπή περιστεριών και, μετά τη δολοφονία του, να πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 54χρονο, αλλά να τον εκφοβίσει ώστε να ομολογήσει την κλοπή. Όπως είπε, επιδίωξή του ήταν να του προκαλέσει φόβο και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

«Έβαλα το όπλο για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, όταν το θύμα αρνήθηκε την κατηγορία, «θόλωσε».

«Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας πως οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν από το περιστατικό.

Ο δε 43χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να δήλωσε: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Εντοπίστηκε η σορός του 54χρονου

Νωρίτερα, πολίτες εντόπισαν στον ποταμό Λουδία μία σορό, η οποία ανασύρθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα με σύρμα και αλυσίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός αναδύθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο κατηγορούμενοι, περίπου ένα χιλιόμετρο από την καλύβα ενός αλιέα. Περίοικοι ανέφεραν πως είδαν τη σορό ενώ περνούσαν από το σημείο και ενημέρωσαν την αστυνομία. Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για την ταυτοποίηση.