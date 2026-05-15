Πλημμυρίδα δεδομένων από τα… έγκατα των υπηρεσιών του Δημοσίου θα μπορούν πλέον να έχουν στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού τους με λίγα «κλικ» όλοι οι πολίτες. Ολες οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Δημόσιο, μέσω της νέας πύλης data.gov.gr γίνονται κτήμα και των πολιτών. Μεταξύ άλλων, πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε χιλιάδες δημόσια δεδομένα, που μέχρι τώρα ήταν «διπλοκλειδωμένα» σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς. Η νέα πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης όλων των ανοικτών δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου.

Μέχρι τώρα η νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων data.gov.gr κατάφερε να συγκεντρώσει 9.523 σύνολα δεδομένων από 455 φορείς του Δημοσίου. Στόχος είναι στο μέλλον οι φορείς του Δημοσίου που θα εισφέρουν τα ανοιχτά δεδομένα τους να ξεπεράσουν τους 2.000!

13 κατηγορίες δεδομένων

Τα προσφερόμενα ανοιχτά δεδομένα χωρίζονται σε 13 Θεματικές Κατηγορίες:

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα

Οικονομία και χρηματοοικονομικά θέματα

Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Ενέργεια και περιβάλλον

Κυβέρνηση και δημόσιος τομέας

Υγεία

Διεθνή θέματα

Δικαιοσύνη και δημόσια ασφάλεια

Περιφέρειες και πόλεις

Πληθυσμός και κοινωνία

Επιστήμη και τεχνολογία

Μεταφορές

Τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα πύλη δεν λειτουργεί ως μια απλή αποθήκη αρχείων. Κάθε σύνολο δεδομένων συνοδεύεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τα μεταδεδομένα, τις άδειες χρήσης, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να αξιοποιούνται εύκολα και με ασφάλεια.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε την παρουσίαση της πλατφόρμας «πολύ μεγάλη στιγμή» για τη δημόσια διοίκηση και την ψηφιακή πολιτική της χώρας, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ανοικτά δεδομένα». Οπως ανέφερε, επί χρόνια υπήρχε σημαντικό έλλειμμα στη διάθεση δημόσιων πληροφοριών, ενώ παραδέχθηκε ότι η προσπάθεια να ανοίξουν τα δεδομένα των κρατικών φορέων δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, όχι μόνο στον όγκο, αλλά και στην ποιότητα των δεδομένων. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αξιοπιστία, η συχνή επικαιροποίηση και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ώστε τα δεδομένα να μετατραπούν σε «καύσιμο» για νέες εφαρμογές, ερευνητικά εργαλεία και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.