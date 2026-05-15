Σε λίγη ώρα (περίπου στις 19:30) ανεβαίνει στο βήμα του κομματικού συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας τις εργασίες ενός τριήμερου – σταθμού για την πορεία της ΝΔ προς τις εθνικές κάλπες. Από τους χώρους του Metropolitan Expo, όπου επιστρέφουν οι γαλάζιοι για το 16ο συνέδριο αναμένονται αρχηγικά μηνύματα προς πάσα κατευθυνση: ένας απολογισμός επταετίας, παραδοχές για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα (την ακρίβεια πχ) και σινιάλα συστράτευσης.

Ειδικά τα τελευταία επιχειρεί να τα απευθύνει ο Μητσοτάκης τόσο προς τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους όσο και σε άλλες δεξαμενές που συνέβαλαν στις εκλογικές νίκες της ΝΔ το 2019 και το 2023, αλλά πλέον κρατούν σαφείς αποστάσεις.

Οι 25 πολιτικές

Στο πλαίσιο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί σε 25 πολιτικές, οι οποίες αποτέλεσαν δεσμεύσεις του 2023-2027 και έχουν προχωρήσει. Πρόκειται για προσπάθεια επαναφοράς στο μοτο «το είπαμε, το κάναμε», σε μια περίοδο που το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται να ρίξει γέφυρες εμπιστοσύνης με κρίσιμα ακροατήρια.

Εξάλλου ο απολογισμός επιχειρείται να λειτουργήσει κι αυτός από μόνος του ως γέφυρα για τη διατύπωση από τον Μητσοτάκη των προταγμάτων μιας τρίτης θητείας. Αρμόδιες πηγές λένε ότι το μήνυμά του προς τα στελέχη του σε κυβέρνηση και κόμμα θα είναι

να κινούνται με το «βλέμμα χαμηλά» και με αναγνώριση όσων προβληματίζουν τους πολίτες.

Η καθημερινότητα

Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αναφορές στην καθημερινότητα των πολλών και σε ζητήματα όπως η ακρίβεια που εμφανίζονται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις να εντείνουν την κυβερνητική φθορά. Εξ ου και θα συνεχίσουν οι δεσμεύσεις για συνέχιση μιας πολιτικής φοροαπαλλαγών.

«Χωρίς εναλλακτική»

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης δεν θέλει να τη «σηκώσει» ανοίγοντας το συνέδριο της ΝΔ, όμως θα υπάρξουν βολές. Ιδίως, όπως λένε πρωθυπουργικοί συνεργάτες, για την «αδυναμία να προσφέρουν εναλλακτική πρόταση». Κι αυτό ο Μητσοτάκης προσπαθεί να το συνδέει με το αφήγημα της «πολιτικής ομαλότητας» και της «σταθερότητας» – αυτής που οι πολιτικοί αντίπαλοι του λένε «στασιμότητα», πολιτική και δημοσιονομική.

Ενισχυτικά σε αυτό θα μιλήσει για συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον – οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Και Θα αναδείξει, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει η σταθερότητα ως «κατάκτηση» της χώρας.

Απάντηση σε «αμφισβητίες»

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια φάση εσωκομματικού αναβρασμού, κάτι που ο Μητσοτάκης δεν έχει την πολυτέλεια να προσπεράσει. Αναμένεται να υπάρξουν απαντήσεις στις φωνές αμφισβήτησης της ενότητας της ΝΔ και εκτενείς αναφορές στη δράση του κόμματος και των ανθρώπων της. Οι αρχηγικές αναφορές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στο φόντο σειράς γεγονότων που αποκαλύπτουν βαθιές αντιθέσεις και εσωτερικές ενστάσεις (πχ γαλάζιες επιστολές με επικρίσεις για τη σημερινή ηγεσία, ανάμεσά τους και εκείνη από δέκα πρώην και νυν στελέχη και βουλευτές της ΝΔ που εμφανίζονται να αναζητούν τη «ψυχή» της παράταξης.

Πρωθυπουργικοί συνεργάτες λένε ότι η ομιλία Μητσοτάκη «θα οπλίσει» τους συνέδρους με επιχειρήματα ενόψει της προεκλογικής μάχης που θα δώσει ο καθένας.