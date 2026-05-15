Με την απολογία ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, συνεχίστηκε η πολύκροτη υπόθεση των μαζικών συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο (9/5) στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Το πρωί της Παρασκευής (15/5) παρουσιάστηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Πρόκειται για έναν 47χρονο επιχειρηματία και δύο νεαρούς, 25 και 19 ετών. Ο τέταρτος κατηγορούμενος, επίσης νεαρής ηλικίας, κρατείται ήδη στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού για άλλη υπόθεση και, σύμφωνα με το LamiaReport, θα απολογηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Προηγήθηκε η απολογία ενός 36χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια ποινική δικογραφία μαζί με μία 37χρονη – ήδη έγκλειστη σε Κατάστημα Κράτησης – ως μέλη εγκληματικής ομάδας και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η 37χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη. Μετά από διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 8 ώρες, όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, για τις κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (13/6) είχαν απολογηθεί τα πέντε μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα τέσσερα οδηγήθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης, ενώ ένας 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από το σύνολο των εννέα συλληφθέντων, δύο ακόμη άτομα – ένα από τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση και ένα από την εγκληματική ομάδα – παραμένουν ήδη στη φυλακή.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα, που περιλάμβανε παρακολουθήσεις και ηχογραφημένες συνομιλίες, αποκάλυψε ότι το παράνομο κέρδος από τη διακίνηση κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωίνης ξεπερνά τα 270.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών σε σπίτια και κρυψώνες των συλληφθέντων, καθώς και όπλα, ενώ για ορισμένους από αυτούς έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες, όπως εμπρησμός και εκβίαση.