Ο Φραντζί Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές της εθνικής Αϊτής για το Μουντιάλ.

Η Αϊτή ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια και ανακοίνωσε την αποστολή της ενόψει της διοργάνωσης, με τον 31χρονο επιθετικό να δίνει κανονικά το «παρών».

Ο Πιερό αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής του ομάδας, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία πρόκρισης, ενώ μετρά 33 γκολ σε 49 εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

🚨 Official: Haiti announce their 2026 World Cup squad, the first one ever. 🇭🇹 pic.twitter.com/kzDoStJZTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Παράλληλα, η φετινή του σεζόν στην Τουρκία δεν εξελίχθηκε ιδανικά, καθώς δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε αρκετές συμμετοχές, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό και για το μέλλον του.

Η Αϊτή θα αγωνιστεί σε ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, αντιμετωπίζοντας τη Βραζιλία, το Μαρόκο και τη Σκωτία.