Έγιεν γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ, επιλέγοντας 26 ποδοσφαιριστές για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.
Ο Ντιντιέ Ντέσαν έχει ήδη προαναγγείλει πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «Τρικολόρ» μετά το τέλος του τουρνουά, ανακοίνωσε μια αποστολή γεμάτη ποιότητα και επιθετικό ταλέντο, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Η σημαντικότερη απουσία αφορά τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, καθώς ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.
Εκτός έμεινε επίσης και ο Ραντάλ Κόλο Μουανί της Τότεναμ.
Η Γαλλία βρίσκεται στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τη Σενεγάλη, τη Νορβηγία και το Ιράκ, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026
Η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ
Τερματοφύλακες
- Μάικ Μενιάν (30, Μίλαν)
- Ρομπέν Ρισέ (21, Λανς)
- Μπρις Σαμπά (32, Ρεν)
Αμυντικοί
- Λούκα Ντιν (32, Έβερτον)
- Μαλό Γκουστό (22, Τσέλσι)
- Λούκα Ερναντέζ (30, Παρί Σεν Ζερμέν)
- Τεό Ερναντέζ (28, Αλ-Χιλάλ)
- Ιμπραϊμά Κονατέ (26, Λίβερπουλ)
- Ζιλ Κουντέ (27, Μπαρτσελόνα)
- Μαξάνς Λακρουά (25, Κριστίμπα)
- Νταγιό Ουπαμεκάνο (27, Μπάγερν Μονάχου)
Μέσοι
- Ενγκολό Καντέ (35, Φενέρμπαχτσε)
- Μανού Κονέ (24, Ρόμα)
- Αντριέν Ραμπιό (31, Μίλαν)
- Ορελιέν Τσουαμενί (26, Ρεάλ Μαδρίτης)
- Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (20, Παρί Σεν Ζερμέν)
Επιθετικοί
- Μάγκνες Ακλιούς (24, Μονακό)
- Μπράντλεϊ Μπαρκόλα (23, Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ραγιάν Σερκί (22, Μάντσεστερ Σίτι)
- Ουσμάν Ντεμπελέ (28, Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ντεζιρέ Ντουέ (20, Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ζαν-Φιλίπ Ματετά (28, Κρίσταλ Πάλας)
- Κιλιάν Εμπαπέ (27, Ρεάλ Μαδρίτης)
- Μάικλ Ολίσε (24, Μπάγερν Μονάχου)
- Μάρκους Τουράμ (28, Ίντερ)