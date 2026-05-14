Έγιεν γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ, επιλέγοντας 26 ποδοσφαιριστές για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Ο Ντιντιέ Ντέσαν έχει ήδη προαναγγείλει πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «Τρικολόρ» μετά το τέλος του τουρνουά, ανακοίνωσε μια αποστολή γεμάτη ποιότητα και επιθετικό ταλέντο, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Η σημαντικότερη απουσία αφορά τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, καθώς ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Εκτός έμεινε επίσης και ο Ραντάλ Κόλο Μουανί της Τότεναμ.

Η Γαλλία βρίσκεται στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τη Σενεγάλη, τη Νορβηγία και το Ιράκ, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες

Μάικ Μενιάν (30, Μίλαν)

(30, Μίλαν) Ρομπέν Ρισέ (21, Λανς)

(21, Λανς) Μπρις Σαμπά (32, Ρεν)

Αμυντικοί

Λούκα Ντιν (32, Έβερτον)

(32, Έβερτον) Μαλό Γκουστό (22, Τσέλσι)

(22, Τσέλσι) Λούκα Ερναντέζ (30, Παρί Σεν Ζερμέν)

(30, Παρί Σεν Ζερμέν) Τεό Ερναντέζ (28, Αλ-Χιλάλ)

(28, Αλ-Χιλάλ) Ιμπραϊμά Κονατέ (26, Λίβερπουλ)

(26, Λίβερπουλ) Ζιλ Κουντέ (27, Μπαρτσελόνα)

(27, Μπαρτσελόνα) Μαξάνς Λακρουά (25, Κριστίμπα)

(25, Κριστίμπα) Νταγιό Ουπαμεκάνο (27, Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι

Ενγκολό Καντέ (35, Φενέρμπαχτσε)

(35, Φενέρμπαχτσε) Μανού Κονέ (24, Ρόμα)

(24, Ρόμα) Αντριέν Ραμπιό (31, Μίλαν)

(31, Μίλαν) Ορελιέν Τσουαμενί (26, Ρεάλ Μαδρίτης)

(26, Ρεάλ Μαδρίτης) Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (20, Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί