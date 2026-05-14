Έγιεν γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ, επιλέγοντας 26 ποδοσφαιριστές για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Ο Ντιντιέ Ντέσαν έχει ήδη προαναγγείλει πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «Τρικολόρ» μετά το τέλος του τουρνουά, ανακοίνωσε μια αποστολή γεμάτη ποιότητα και επιθετικό ταλέντο, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Η σημαντικότερη απουσία αφορά τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, καθώς ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Εκτός έμεινε επίσης και ο Ραντάλ Κόλο Μουανί της Τότεναμ.

Η Γαλλία βρίσκεται στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τη Σενεγάλη, τη Νορβηγία και το Ιράκ, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες

  • Μάικ Μενιάν (30, Μίλαν)
  • Ρομπέν Ρισέ (21, Λανς)
  • Μπρις Σαμπά (32, Ρεν)

Αμυντικοί

  • Λούκα Ντιν (32, Έβερτον)
  • Μαλό Γκουστό (22, Τσέλσι)
  • Λούκα Ερναντέζ (30, Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Τεό Ερναντέζ (28, Αλ-Χιλάλ)
  • Ιμπραϊμά Κονατέ (26, Λίβερπουλ)
  • Ζιλ Κουντέ (27, Μπαρτσελόνα)
  • Μαξάνς Λακρουά (25, Κριστίμπα)
  • Νταγιό Ουπαμεκάνο (27, Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι

  • Ενγκολό Καντέ (35, Φενέρμπαχτσε)
  • Μανού Κονέ (24, Ρόμα)
  • Αντριέν Ραμπιό (31, Μίλαν)
  • Ορελιέν Τσουαμενί (26, Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (20, Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί

  • Μάγκνες Ακλιούς (24, Μονακό)
  • Μπράντλεϊ Μπαρκόλα (23, Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ραγιάν Σερκί (22, Μάντσεστερ Σίτι)
  • Ουσμάν Ντεμπελέ (28, Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ντεζιρέ Ντουέ (20, Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ζαν-Φιλίπ Ματετά (28, Κρίσταλ Πάλας)
  • Κιλιάν Εμπαπέ (27, Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Μάικλ Ολίσε (24, Μπάγερν Μονάχου)
  • Μάρκους Τουράμ (28, Ίντερ)

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα