Στην προεπιλογή της εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, με τον 24χρονο εξτρέμ να παραμένει σταθερά στα πλάνα του Μαρσέλο Μπιέλσα ενόψει της τελικής επιλογής για τη διοργάνωση.
Ο άσος του Παναθηναϊκού, που είχε συμμετάσχει και στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, συνεχίζει να αποτελεί μέλος της νέας γενιάς της «σελέστε» και διεκδικεί θέση στην τελική αποστολή για το τουρνουά που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.
Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης με τον Παναθηναϊκό, ο Πελίστρι εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά από τον Αργεντινό τεχνικό.
Στον αντίποδα, εκτός επιλογών έμεινε ο Λουίς Σουάρεζ, με τον Μπιέλσα να τον αφήνει εκτός πλάνων, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής του έμπειρου επιθετικού στην εθνική Ουρουγουάης.
Αναλυτικά οι επιλογές
Τερματοφύλακες
Φερνάντο Μουσλέρα Εστουδιάντες
Σέρχιο Ροσέτ Ιντερνασιονάλ
Σαντιάγο Μελέ Μοντερέι
Κριστόφερ Φιερμαρίν Ντεφένσα ι Χουστίσια
Φράνκο Ισραέλ Τορίνο
Πάουλο Ντα Κόστα Πενιαρόλ
Κέβιν Μαρτίνες Ντανούμπιο
Αμυντικοί
Χοσέ Μαρία Χιμένες Aτλέτικο Μαδρίτης
Ματίας Βίνια Ρίβερ Πλέιτ
Ματίας Ολιβέρα Νάπολι
Γκιγιέρμο Βαρέλα Φλαμένγκο
Ρόναλντ Αραούχο Μπαρτσελόνα
Σεμπαστιάν Κάσερες Αμέρικα
Χοακίν Πικέρες Παλμέιρας
Σαντιάγο Μπουένο Γουλβς
Χοσέ Ροντρίγκες Βάσκο ντα Γκάμα
Μαρσέλο Σαράκι Σέλτικ
Νικολάς Μάριτσαλ Ντιναμό Μόσχας
Μέσοι
Φεντερίκο Βαλβέρδε Ρεάλ Μαδρίτης
Μανουέλ Ουγκάρτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Χόρχιαν ντε ΑρασκαέταΦλαμένγκο
Νικολάς ντε λα Κρουζ Φλαμένγκο
Μαξιμιλιάνο Αραούχο Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Εμιλιάνο Μαρτίνες Παλμέιρας
Νικολάς Φονσέκα Οβιέδο
Χουάν Μ. Σανάμπρια Ρεάλ Σολτ Λέικ
Ρ. Μπεντανκούρ Τότεναμ
Ναχιτάν Νάντες Αλ-Καντσία
Λούκας Τορέιρα Γαλατασαράι
Επιθετικοί
Ντάργουιν Νούνιες Αλ-Χιλάλ
Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός
Μπράιαν Ροντρίγκες Αμέρικα
Φακούντο Τόρες Όστιν FC
Αγκουστίν Κανομπίο Φλουμινένσε
Ροντρίγκο Αγκίρε Ουάνλ
Φεντερίκο Βίνιας Οβιέδο
Αγκουστίν Άλβαρες Μόντσα
Λουσιάνο Ροντρίγκες Νεόμ
Κριστιάν Ολιβέιρα Γκρέμιο
Ιγνάσιο Λακιντάνα Ουέσκα