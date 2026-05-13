Στην προεπιλογή της εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, με τον 24χρονο εξτρέμ να παραμένει σταθερά στα πλάνα του Μαρσέλο Μπιέλσα ενόψει της τελικής επιλογής για τη διοργάνωση.

Ο άσος του Παναθηναϊκού, που είχε συμμετάσχει και στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, συνεχίζει να αποτελεί μέλος της νέας γενιάς της «σελέστε» και διεκδικεί θέση στην τελική αποστολή για το τουρνουά που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης με τον Παναθηναϊκό, ο Πελίστρι εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά από τον Αργεντινό τεχνικό.

Στον αντίποδα, εκτός επιλογών έμεινε ο Λουίς Σουάρεζ, με τον Μπιέλσα να τον αφήνει εκτός πλάνων, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής του έμπειρου επιθετικού στην εθνική Ουρουγουάης.

Αναλυτικά οι επιλογές

Τερματοφύλακες

Φερνάντο Μουσλέρα Εστουδιάντες

Σέρχιο Ροσέτ Ιντερνασιονάλ

Σαντιάγο Μελέ Μοντερέι

Κριστόφερ Φιερμαρίν Ντεφένσα ι Χουστίσια

Φράνκο Ισραέλ Τορίνο

Πάουλο Ντα Κόστα Πενιαρόλ

Κέβιν Μαρτίνες Ντανούμπιο

Αμυντικοί

Χοσέ Μαρία Χιμένες Aτλέτικο Μαδρίτης

Ματίας Βίνια Ρίβερ Πλέιτ

Ματίας Ολιβέρα Νάπολι

Γκιγιέρμο Βαρέλα Φλαμένγκο

Ρόναλντ Αραούχο Μπαρτσελόνα

Σεμπαστιάν Κάσερες Αμέρικα

Χοακίν Πικέρες Παλμέιρας

Σαντιάγο Μπουένο Γουλβς

Χοσέ Ροντρίγκες Βάσκο ντα Γκάμα

Μαρσέλο Σαράκι Σέλτικ

Νικολάς Μάριτσαλ Ντιναμό Μόσχας

Μέσοι

Φεντερίκο Βαλβέρδε Ρεάλ Μαδρίτης

Μανουέλ Ουγκάρτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χόρχιαν ντε ΑρασκαέταΦλαμένγκο

Νικολάς ντε λα Κρουζ Φλαμένγκο

Μαξιμιλιάνο Αραούχο Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Εμιλιάνο Μαρτίνες Παλμέιρας

Νικολάς Φονσέκα Οβιέδο

Χουάν Μ. Σανάμπρια Ρεάλ Σολτ Λέικ

Ρ. Μπεντανκούρ Τότεναμ

Ναχιτάν Νάντες Αλ-Καντσία

Λούκας Τορέιρα Γαλατασαράι

Επιθετικοί

Ντάργουιν Νούνιες Αλ-Χιλάλ

Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός

Μπράιαν Ροντρίγκες Αμέρικα

Φακούντο Τόρες Όστιν FC

Αγκουστίν Κανομπίο Φλουμινένσε

Ροντρίγκο Αγκίρε Ουάνλ

Φεντερίκο Βίνιας Οβιέδο

Αγκουστίν Άλβαρες Μόντσα

Λουσιάνο Ροντρίγκες Νεόμ

Κριστιάν Ολιβέιρα Γκρέμιο

Ιγνάσιο Λακιντάνα Ουέσκα