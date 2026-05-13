Σε αποκαλύψεις για την τραγωδία στην Ηλιούπολη προχώρησε ο καθηγητής των δύο 17χρονων κοριτσιών που βούτηξαν στο κενό από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας, την ώρα που περισσότεροι από 20 γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή της σοβαρά τραυματισμένης κοπέλας που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Στο σχολείο των δύο μαθητριών επικρατεί οδύνη και σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές τους, που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», δήλωσε καθηγητής τους μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος από την τραγωδία, τόνισε πως τίποτα δεν προμήνυε όσα συνέβησαν. Περιέγραψε τα δύο κορίτσια ως «υπέροχα πλάσματα» και «άριστες μαθήτριες» που όλοι αγαπούσαν. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, που θα μπορούσε να προειδοποιήσει για το τραγικό περιστατικό, ο εκπαιδευτικός απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία. Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Στο μικροσκόπιο τα κινητά

Στην γειτονιά επικρατεί παγωμάρα. Τα λευκά λουλούδια στην είσοδο της πολυκατοικίας μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Οι Αρχές ερευνούν τα σπίτια των δύο κοριτσιών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κινητά τους τηλέφωνα, μήπως αποκαλυφθούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Αγωνία για την 17χρονη – Τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη

Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της μιας 17χρονης, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων.

Η Ηλιούπολη έχει κηρύξει τριήμερο πένθος, με την τοπική κοινωνία να παραμένει βυθισμένη στη θλίψη μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες.