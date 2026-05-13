Ιστορικά, οι πάπες φορούσαν κόκκινα παπούτσια, ως σύμβολο του αίματος του Χριστού και υποταγής στο θέλημα του Θεού, αλλά επίσης κύρους και εξουσίας. Οχι όμως ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Ακολουθώντας τα χνάρια του αείμνηστου προκατόχου και μέντορά του Πάπα Φραγκίσκου, τα έχει αρνηθεί, ως δείγμα ταπεινότητας και απομάκρυνσης από την πολυτέλεια του παρελθόντος. Σε επίσημες εμφανίσεις του και στις λειτουργίες χρησιμοποιεί και αυτός απλά μαύρα ανατομικά υποδήματα. Ομως μια άγνωστη έως τώρα εμφάνισή του τον κάνει viral παγκοσμίως. Φωτογραφίες που έχουν κατακλύσει το Διαδίκτυο δείχνουν τον γεννημένο στο Σικάγο 70χρονο Πάπα να φορά κάτω από τα ιερατικά άμφια ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά παπούτσια Nike Franchise Low Plus (ένα οικονομικό μοντέλο που κυκλοφόρησε αρχικά ως παπούτσια τένις τη δεκαετία του 1970, επανακυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και τώρα έχει γίνει ανάρπαστο σε πλατφόρμες μεταπωλήσεων, όπως το eBay).

«Λέων στη Ρώμη»

Πρωτοφανής, η εικόνα δεν είναι παπαράτσι, αλλά από το «Leone a Roma» (Λέων στη Ρώμη): ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του Βατικανού για τα χρόνια που ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ πέρασε στη Ρώμη προ της εκλογής του στον παπικό θρόνο, πριν από ένα έτος. Πρόκειται μόνο για ένα σύντομο καρέ στο διάρκειας δύο λεπτών και δέκα δευτερολέπτων τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Vatican News, ο επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος της Αγίας Εδρας. Αρκούσε ωστόσο για να προκαλέσει αίσθηση, με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν σωρηδόν τον όρο «holy drip». Στη γλώσσα της gen Z σημαίνει, σε ελεύθερη μετάφραση, «ιερά στυλάτο».

Είχε χρησιμοποιηθεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν, το 2023, όταν είχε ξεγελάσει πολλούς μια ψεύτικη εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου με ένα λευκό, ογκώδες μπουφάν τύπου Balenciaga. Τότε, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εντελώς κόντρα στην ταπεινότητα του Φραγκίσκου. Αλλά η εικόνα του – γνωστού λάτρη του αθλητισμού – Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τα Nike είναι πέρα για πέρα αληθινή, με τη «σφραγίδα» του Βατικανού, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως δείγμα εκσυγχρονισμού. Η επιλογή προβολής της θεωρείται ότι αντανακλά την αμερικανική καταγωγή του Πάπα και το προσιτό, κοντά στη σύγχρονη εποχή προφίλ του.

Ιερά στυλάτος

«Οι επιλογές του ποντίφικα για casual υποδήματα δεν φαίνεται, επομένως, να αποτελούν κάποια μυστική προτίμηση: αν και οι κανόνες που επιβάλλει η Εκκλησία όσον αφορά την ιερατική ενδυμασία σέβονται την παράδοση και την επισημότητα, μια ταινία που προορίζεται για διανομή από τα μέσα ενημέρωσης του Βατικανού σίγουρα ελέγχθηκε εξονυχιστικά για τυχόν απρέπειες», γράφει στο «Vanity Fair» η ιταλίδα δημοσιογράφος Κιάρα ντα Κολ. «Το ότι έγινε δημόσια γνωστό ότι ο Πάπας Λέων φορούσε την ίδια μάρκα παπουτσιών με τον Μάικλ Τζόρνταν, τη Σερένα Γουίλιαμς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο κάθε άλλο παρά θεωρείται τυχαίο», επισημαίνει.

Μεταξύ άλλων, στο ίδιο τρέιλερ προβάλλονται εικόνες από μια διαδήλωση υπέρ της ειρήνης στην Ιταλία, στην οποία συμμετείχε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ως νέος, κατά τα πρώτα χρόνια της ιερατικής σταδιοδρομίας του στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου. Κρατούσε ένα πλακάτ όπου αναγραφόταν: «Αυγουστιανοί υπέρ της ειρήνης». Πρόκειται για άλλη μία αναφορά στο ντοκιμαντέρ με ισχυρό συμβολισμό, σε μια συγκυρία όπου οι ηχηρές παρεμβάσεις του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά των πολέμων και υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης τον έχουν φέρει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εχει μάλιστα απορρίψει την πρόσκληση να παραστεί στους επίσημους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου, σχεδιάζοντας αντίθετα για εκείνη την ημέρα επίσκεψη στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα για να αναδείξει την παγκόσμια μεταναστευτική κρίση. Αλλη μία ένδειξη της σημασίας που δίνει το Βατικανό σε ισχυρούς συμβολισμούς, στη «γλώσσα» των καιρών.