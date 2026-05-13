Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των έξι ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν να ζουν σε τραγικές συνθήκες στο Περιστέρι.

Το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα και μίας 33χρονης γυναίκας, έπειτα από καταγγελία που αποκάλυψε τις συνθήκες διαβίωσης των έξι παιδιών τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Το ζευγάρι κατηγορείται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., τα παιδιά βρέθηκαν με εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και στα ρούχα τους, ενώ το σπίτι όπου διέμεναν κρίθηκε ακατάλληλο για φιλοξενία ανηλίκων. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση έκαναν λόγο για εικόνες πλήρους εγκατάλειψης και σοβαρές ελλείψεις σε βασικούς κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως είχαν καιρό να δουν την οικογένεια, χωρίς ωστόσο να έχουν παρατηρήσει περιστατικά σωματικής κακοποίησης. «Έχω να τα δω από πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν είχα δει κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, ούτε να τα χτυπούν», είπε γείτονας της οικογένειας.

Η μαρτυρία της γιαγιάς

Η γιαγιά τους μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητα της οικογένειας και την αγωνία της κόρης της μετά τη σύλληψη.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσωρινά διέμενε στο σπίτι του πεθερού. Όπως είπε, το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία μετακόμισης, όμως καθυστερήσεις με τους προηγούμενους ενοικιαστές και τη μεταφορά λογαριασμών ρεύματος και νερού εμπόδισαν τη μετακίνησή τους.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουνε βρει (το σπίτι). Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δύο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν, να μένανε στον δρόμο; Ήταν σε κακή κατάσταση το σπίτι, αλλά αφού δεν είχανε πού αλλού να πάνε να μείνουν, πώς θα ήταν; Ιδέα δεν έχω, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στου συμπεθέρου μου στο σπίτι. Έχω χρόνια πολλά από πριν να πεθάνει η γυναίκα του. Δεν ξέρω πώς το διαμορφώσανε και πώς το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουνε στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε; Είναι εύκολο να ανεβοκατεβαίνουν από τους Λειψούς στην Αθήνα; Και με τι έξοδα;», ανέφερε συγκεκριμένα.

Και συνέχισε λέγοντας ότι οι γονείς δεν ασκούσαν σωματική βία στα παιδιά, λέγοντας πως «δεν τα χτυπούσαν ποτέ», ενώ υποστήριξε ότι τα φρόντιζαν όσο μπορούσαν μέσα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν.

«Αφού (ο πατέρας των παιδιών) είχε θέματα με τη δουλειά του. Γιατί τα παιδιά ούτε ήτανε κακοποιημένα. Ούτε τίποτα. Αφού δεν σηκώνουν χέρι στα παιδιά τους, ούτε τα μαλώνουν. Μόνο αυτοί φωνάζουν άμα κάνουν και πειράζονται μεταξύ τους. Δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Καθόλου. Και τα ταΐζουν και τα ποτίζουν. Τώρα με είχε πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω από ποιο τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα, ότι τους πήρανε αποτυπώματα και περιμένουν να τους χωρίσουν. Λέει να πάει αλλού ο (πατέρας παιδιών) και αλλού αυτή και δεν ξέρει τίποτα για τα παιδιά της. Και με πήρε κι έκλαιγε και μου λέει ‘μαμά, εγώ φταίω’, μου λέει ‘γιατί τα παιδιά μου δεν ήθελα ποτέ να τα μαλώσω και μόνο φώναζα και κάποιοι μου είχανε βάλει καταγγελία’», καταλήγει η γιαγιά.

Τα παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων

Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, τα έξι παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το οικογενειακό περιβάλλον και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” για ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασής τους. Οι γονείς οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη συγκεκριμένη οικογένεια υπήρχαν ήδη δύο αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού», τον Φεβρουάριο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024. Οι Αρχές εξετάζουν το ιστορικό της υπόθεσης και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ αναμένονται οι επόμενες ενέργειες των κοινωνικών υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης.