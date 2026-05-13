Σκηνές που προκαλούν σοκ αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών γονέων, ενός άνδρα γεννημένου το 1989 και μίας γυναίκας γεννημένης το 1993, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, οι αρχές εντόπισαν στην οικία της οικογένειας τα έξι ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, να διαβιούν υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά έφεραν ακαθαρσίες, ενώ ο χώρος παρουσίαζε εικόνα παραμέλησης.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παίδων Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένουν για εξετάσεις.