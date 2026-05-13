Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά; Προφανώς και θα ήθελε να είναι αλλιώς. Είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός φιλοξενώντας τον Παναθηναϊκό (19:30) στο τελευταίο φετινό ραντεβού με το κοινό του στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα επιθυμούσε το διακύβευμα να είναι μεγαλύτερο.

Ο τίτλος του πρωταθλητή. Ένα σοφό ρητό επιμένει όμως πως «όταν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις». Και οι Ερυθρόλευκοι το απόγευμα στο Φάληρο είναι μπροστά από μια παρτίδα που η νίκη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το καλοκαίρι τους. Ου μην και τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Γνωστό το σενάριο έπειτα από τα πεπραγμένα της Κυριακής και το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκείνη του Ραζβάν Λουτσέσκου συγκατοικούν στους 61 βαθμούς και το νο 2 του πίνακα με τον Δικέφαλο να έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία.

Ο δεύτερος θα παίξει στα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι. Ο τρίτος σε εκείνα του Europa League. Και όποιος γνωρίζει τα βασικά; Είναι βέβαιο ότι κατανοεί και τη διαφορά. Θέλει δύο νίκες ο Ολυμπιακός, Τετάρτη και Κυριακή. Απόψε με τους Πράσινους όταν στην Τούμπα θα έχει ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Και την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ που ετοιμάζει φιέστα για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της (Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα των play offs το ίδιο βράδυ).

«Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μη διεκδικεί το πρωτάθλημα, ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας» έδωσε το στίγμα ο βάσκος προπονητής που δεν θα έχει στη διάθεσή του απόψε τον Ντανιέλ Ποντένσε – υπέστη διάσειση με τον ΠΑΟΚ και είναι άγνωστο αν θα προλάβει έστω το ματς της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση.

Μια εξίσωση που Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή απαιτεί προφανώς τη χρήση του rotation. Πόσο πιθανό όμως είναι να παίξεις αυτό το «χαρτί» όταν ξέρεις πως ενδεχόμενο στραβοπάτημα απόψε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της Κυριακής; Ιδού η απορία.

Υποψήφιοι και…

Θεωρητικά λοιπόν; Ζουλιάν Μπιανκόν, Ζέλσον Μαρτίνς, Χρήστος Μουζακίτης, Αντρέ Λουίς και Μεντί Ταρέμι χτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας. O γάλλος αμυντικός για το δεξί άκρο της άμυνας, εκεί όπου εσχάτως «συμπληρώνει» τον Κοστίνια. Ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Ο Μουζακίτης αντί του Ντάνι Γκαρθία στα μισά του γηπέδου. Ο Αντρέ Λουίς με λιγότερες πιθανότητες αντί του Ροντινέι που ως εδώ δείχνει στην καλύτερη κατάσταση απ’ όλους παίζοντας σαν winger. Και ο Ταρέμι εάν και εφόσον αντί του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που την Κυριακή αντικαταστάθηκε νωρίς (64΄). Εχει βεβαίως μια ιδιαιτερότητα η εβδομάδα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για τη νίκη απόψε.

Αν δεν πάρει αυτό το τρίποντο θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί λοιπόν να μην έχει καν σοβαρό διακύβευμα το ματς της Κυριακής με την ΑΕΚ αν δεν γίνει η «δουλειά» με τον Παναθηναϊκό;

Πώς λοιπόν χρησιμοποιείς τον κύκλο του rotation; Πόσους μπορεί να αλλάξεις στην ενδεκάδα και πόσους να προσπαθήσεις να «φρεσκάρεις» από τον πάγκο παίζοντας το χαρτί των «αλλαγών»; Λογικές απορίες, από τη στιγμή που χθες στον Ρέντη δεν υπήρξε δοκιμή αρχικού σχήματος. Και μοναδικός αρμόδιος να απαντήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όλοι πλην Ποντένσε και Γιαζίτσι

Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί λοιπόν να αλλάξει – υποχρεωτικά – μόνο τον Ποντένσε με τον Ζέλσον Μαρτίνς και να κρατήσει τους άλλους δέκα, στο αρχικό σχήμα. Ή όντως να θελήσει μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Είναι όσο ανοιχτό, φαίνεται και ακούγεται. Στο μεταξύ ο Βάσκος στην αποστολή που ανακοίνωσε συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους. όλη την ομάδα πλην του Ποντένσε και του Γιουσούφ Γιαζίτσι που θα χειρουργηθεί την Παρασκευή (ρήξη χιαστού).

Θόλωσε παραπάνω τα νερά, σαν να λέμε. Εχει επτά ξένους ο Ολυμπιακός. Τους Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Κλέιτον, Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Μπορεί να δηλώσει πέντε σε κάθε αναμέτρηση πρωταθλήματος. Έχει και εδώ άρα ενδιαφέρον ποιοι θα μείνουν έξω – με τον ΠΑΟΚ ήταν «εκτός» ο Ορτέγκα και ο Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή για το αποψινό ντέρμπι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Βέζο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Εσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον.