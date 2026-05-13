Η 5η θέση φαίνεται ότι θα κριθεί οριστικά στο Άρης – Λεβαδειακός της επόμενης Κυριακής (17/5). Για να φτάσουν όμως οι Κιτρινόμαυροι σε αυτόν τον… τελικό με τους Βοιωτούς, προηγείται η σημερινή αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με τον ΝΠΣ Βόλο στις 17.00, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Τη στιγμή που ο Λεβαδειακός θα υποδέχεται τον ΟΦΗ, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται μόνο νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας για να παραμείνουν στο -3 από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε ροτέισον, το οποίο είχε προαναγγείλει πριν από την τελευταία αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ. Ο Σούντμπεργκ είναι το σίγουρο νέο πρόσωπο και θα βρίσκεται στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Ρόουζ. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Μάικιτς, Τεχέρο, Μεντίλ, Καντεβέρε και Γιαννιώτας.

Ο τελευταίος έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει, ειδικά από τη στιγμή που απουσιάζει ο Πέρεθ και ο Γκαρέ αναμένεται να μετατοπιστεί στον άξονα για να πάρει τη θέση του Ισπανού πίσω από τον φορ.

Ενα μεγάλο δίλημμα υπάρχει και εκεί, αφού από τη μία επιστρέφει ο Τίνο Καντεβέρε και από την άλλη υπάρχει ο φορμαρισμένος Κουαμέ μετά την εμφάνισή του κόντρα στον ΟΦΗ.