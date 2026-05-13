Ο Άρης ταξίδεψε χθες στο Βόλο δίχως τον Φαμπιάνο Λέισμαν.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και το πόδι. Από τη στιγμή μάλιστα που οι αναμετρήσεις δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, κρίθηκε προτιμότερο να μην υπάρξει κανένα ρίσκο με τη συμμετοχή του. Κάτι το οποίο… απλώνεται μέχρι το φινάλε της σεζόν και σημαίνει ότι δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά.

Η εικόνα της κατάστασής του δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει του τελευταίου αγώνα της σεζόν απέναντι στον Λεβαδειακό, που είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Κυριακή (17/05).

Εφόσον δεν αλλάξει κάτι απρόοπτα, το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ αποτέλεσε την τελευταία φετινή εμφάνιση του αρχηγού του Άρη, με τον Νόα Σούντμπεργκ να καλύπτει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ρόουζ.

Τη φετινή περίοδο ο Φαμπιάνο μέτρησε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας και τρία τέρματα σε συνολικά 2.229 λεπτά παρουσίας.

Το πιο πρόσφατο γκολ του αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς χάρισε στον Άρη τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο τον περασμένο Ιανουάριο.