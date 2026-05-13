Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά επέστρεψε δυναμικά μετά την αποβολή του στο Game 4 και οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε εμφατική νίκη με 126-97 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης στο ΝΒΑ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν κυρίαρχος με 27 πόντους και 17 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα, αφού είχε ήδη 18 πόντους στην πρώτη περίοδο και 21 πόντους με 11 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Οι Σπερς μπήκαν από νωρίς σε θέση οδηγού, χτίζοντας γρήγορα διαφορά και επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους.

Οι Τίμπεργουλβς προσπάθησαν να αντιδράσουν και κατάφεραν να επιστρέψουν προσωρινά στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στις αρχές της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, εκεί το Σαν Αντόνιο «πάτησε γκάζι», έκλεισε το τρίτο δωδεκάλεπτο με επιμέρους 30-12 και μετέτρεψε το ματς σε άνετη επικράτηση, φτάνοντας ακόμη και στο +20 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πέρα από τον Γουεμπανιαμά, σημαντική συμβολή είχαν οι Κέλντον Τζόνσον με 21 πόντους, ΝτιΆαρον Φοξ με 18, Στεφόν Καστλ με 17, ενώ Ντέβιν Βασέλ και Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσαν από 12 πόντους, με τον τελευταίο να καταγράφει και double-double με 10 ριμπάουντ.

Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 20 πόντους, ενώ Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς και Τζούλιους Ραντλ είχαν από 17. Ο Άγιο Ντοσούνμου πρόσθεσε 16 πόντους και ο Ναζ Ριντ 12, χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την ήττα.