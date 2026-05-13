Για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά στην καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει τέλος σε φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών εις βάρος των δανειοληπτών μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν.

«Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Με τη διαφορά ότι εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση πάντα σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή. Θα ισχύσει από τις 20 Νοεμβρίου, διότι αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα ήταν άδικο για όσους ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους έναντι εκείνων που δεν είχαν ανταποκριθεί».

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως είναι σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. «Όσον αφορά στα τρόφιμα, ο προσανατολισμός μας είναι το μέτρο να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου για να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Αν ισορροπήσουν οι τιμές, θα αποσυρθεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε».

Για τους ελέγχους που γίνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε πως είναι σοβαροί, εντατικοί και αφορούν στο σύνολο της αγοράς. «Αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, από τα 21 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ πριν τη δημιουργία της νέας Αρχής, έχει εισπραχθεί το 99,5%. «Επομένως, τα πρόστιμα πληρώνονται κανονικά στο σύνολό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα επεισόδια στο ΑΠΘ, τονίζοντας πως «ταλαιπωρηθήκαμε για πολλά χρόνια με καταλήψεις, βιαιότητες και ιδεοληψίες. Υπήρχαν αντιστάσεις και αντιδράσεις για πάρα πολλά χρόνια με το να μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Την περίοδο που ήμουν υπουργός Δημοσίας Τάξεως, χτιζόταν η βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ.

Εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να εγκαταστήσω μια διμοιρία των ΜΑΤ για ένα χρόνο, διότι πριν κάθε μήνα την γκρέμιζαν κάποιοι αναρχικοί. Η αστυνομία μπορεί και πρέπει να επεμβαίνει στο πανεπιστήμιο όταν υπάρχουν βίαιες καταστάσεις. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα μπροστά και θεωρώ αυτονόητη την παρουσία της αστυνομίας οπουδήποτε και όταν χρειάζεται να παρέμβει, όπως σε κάθε δημόσιο χώρο. Αυτά πρέπει να είναι αποδεκτά απ’ όλους».

Τέλος, σχολίασε την κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους. «Πρέπει το πολιτικό σύστημα να δείξει ηρεμία απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολλή σχέση με ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι δίνουν μια απάντηση που δεν είναι δεσμευτική. Στην κάλπη όμως δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη.

Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους και δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Δεν μπορεί κάποιος στο αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, να βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και απαιτούνται από τα κόμματα να εκφράσουν σκέψεις, ιδέες, την κριτική τους και όχι να κυνηγάνε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.