Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (13/5) στην Ομόνοια, όπου κατά τις πρώτες πληροφορίες άνδρας έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.

Όπως αναφέρει το Newsit.gr, πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσαν να βγάλουν τον άνδρα από τις ράγες και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του.

Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να τελειώσει η επιχείρηση ανάσυρσής του.