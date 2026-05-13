Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση». Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι πραγματικά όπως δείχνει.

Ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.

Μέσα από έντονες εικόνες η «Σύγκρουση» συνθέτει ένα παζλ μυστηρίου και ανατροπών… μια ιστορία γεμάτη αντιθέσεις, πάθη και δύσκολα ηθικά διλήμματα.

Δείτε το νέο backstage φωτογραφικό υλικό:

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Κων/νος Ζαμάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA