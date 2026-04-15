Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα του νέου ερωτικού – δικαστικού θρίλερ του MEGA «Σύγκρουση» αποκαλύφθηκε, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον. Το στιγμιότυπο δεν είναι απλώς ένα καρέ, αλλά μια υπόσχεση για όσα πρόκειται να δούμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Δημήτρης Καπουράνης και η Ελίζα Σκολίδη εμφανίζονται σε μια σκηνή γεμάτη ένταση και πάθος. Η χημεία των δύο πρωταγωνιστών, του Φίλιππου και της Άννας, είναι εκρηκτική, καθώς τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία θολώνουν. Ένα φιλί που δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά ήταν αδύνατο να αποφευχθεί, σηματοδοτεί τη δραματική κορύφωση της στιγμής.

Η σειρά 8 επεισοδίων του MEGA, σε σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, με σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, εξερευνά τις συνέπειες των επιλογών των ηρώων. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, η «Σύγκρουση» μετατρέπεται από μια δικαστική υπόθεση σε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, όπου οι συγκρούσεις αφορούν τελικά τις ίδιες τις ζωές των πρωταγωνιστών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη «Σύγκρουση» έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες εικόνες προϊδεάζουν για μια σειρά που θα συνδυάσει έντονο συναίσθημα, μυστήριο και ερωτική ένταση.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου και άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA