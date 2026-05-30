Μια μεταφυσική ιστορία για μια μητέρα ,μια κόρη και ένα μαύρο τριαντάφυλλο…
Η Μαρία Καρυστιανου έχει πει ότι μπήκε στον χώρο της πολιτικής για να ζητήσει δικαιοσύνη και δικαίωση για την δολοφονία της κόρης της Μαρθι στα Τεμπη .
Ολα καλά ως εδώ και κατανοητά απ όλους .
Οταν ήρθε η ώρα να αναγγείλει την πολιτική της κίνηση,επέλεξε από εμάς το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο στο αριστερό μέρος της καρδιάς .
Επίσης όλα καλά …
Απλά οι «συμπτώσεις «πολλές και θα εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα ανεξήγητα…
Η Μαρθι λοιπόν είχε μια κολλητή φίλη την Φραντσέσκα όπου μαζί ταξίδεψαν το μοιραίο εκείνο βράδυ από Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Η Φραντζέσκα είχε έναν δεσμό με ένα αγόρι από την Αθήνα και πολύ συχνά έμεναν στο σπίτι του όπου έμενε με την μητέρα του κάπου στη Βούλα.
Η μητέρα του είναι η γυναίκα που μας προμηθεύει τα τριαντάφυλλα…
Όταν αυτή η γυναίκα είδε την Μαρία Καρυστιανου να το φοράει με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αυτή την ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..
Η Μαρθι στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα κοιμήθηκε στο σπιτι με τα τριαντάφυλλα δείγματα.
Αυτα…για όσους άρχισαν να λένε διάφορα για την επιλογή του φορέματος.
Τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μαρθι.
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ….