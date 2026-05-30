Μια μεταφυσική ιστορία για μια μητέρα ,μια κόρη και ένα μαύρο τριαντάφυλλο…

Η Μαρία Καρυστιανου έχει πει ότι μπήκε στον χώρο της πολιτικής για να ζητήσει δικαιοσύνη και δικαίωση για την δολοφονία της κόρης της Μαρθι στα Τεμπη .

Ολα καλά ως εδώ και κατανοητά απ όλους .

Οταν ήρθε η ώρα να αναγγείλει την πολιτική της κίνηση,επέλεξε από εμάς το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο στο αριστερό μέρος της καρδιάς .

Επίσης όλα καλά …

Απλά οι «συμπτώσεις «πολλές και θα εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα ανεξήγητα…

Η Μαρθι λοιπόν είχε μια κολλητή φίλη την Φραντσέσκα όπου μαζί ταξίδεψαν το μοιραίο εκείνο βράδυ από Αθήνα Θεσσαλονίκη.

Η Φραντζέσκα είχε έναν δεσμό με ένα αγόρι από την Αθήνα και πολύ συχνά έμεναν στο σπίτι του όπου έμενε με την μητέρα του κάπου στη Βούλα.

Η μητέρα του είναι η γυναίκα που μας προμηθεύει τα τριαντάφυλλα…

Όταν αυτή η γυναίκα είδε την Μαρία Καρυστιανου να το φοράει με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αυτή την ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..

Η Μαρθι στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα κοιμήθηκε στο σπιτι με τα τριαντάφυλλα δείγματα.

Αυτα…για όσους άρχισαν να λένε διάφορα για την επιλογή του φορέματος.

Τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μαρθι.

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ….