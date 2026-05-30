Ο Κώστας Κάκαρης μίλησε μετά την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυνατά απέναντι στον Παναθηναϊκό και ολοκλήρωσαν τη δουλειά όπως έπρεπε.

Ο διεθνής φουνταριστός στάθηκε στη σημασία του νταμπλ στην Ελλάδα, αλλά ξεκαθάρισε πως η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμη, καθώς ακολουθεί το μεγάλο ραντεβού του Final Four.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιτυχία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού έδωσε επιπλέον κίνητρο στο τμήμα πόλο, με στόχο μια ανάλογη ευρωπαϊκή υπέρβαση.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα